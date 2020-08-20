0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

Нацбанк меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний

Нацбанк меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний

С 1 сентября начнут действовать новые тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Национальный банк обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного”, – говорится в сообщении.

Для чего это необходимо:

  • это будет способствовать дальнейшему развитию делегированной модели организации наличного обращения, активизации межбанковского рынка наличной национальной валюты;
  • изменение тарифов будет стимулировать банки Украины самостоятельно перераспределять наличные в собственной сети, между банками и уполномоченными банками, избегать встречных перевозок наличности и способствовать расширению безналичных форм расчетов.

Предусмотрены следующие изменения:

  • отменено разграничение платы по номиналам банкнот и разменных монет, установлен единый размер тарифа за выдачу наличных – 0,4% от суммы выданной наличности;
  • повышен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их касс в пределах сданных ими сумм отсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот;
  • установлен тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности.

Однако Нацбанк оставил без изменений льготные тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий, социальной помощи и субсидий через предприятия связи Украины и выплатами наличных бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Государственную казначейскую службу Украины.

Изношенные и поврежденные денежные знаки Украины и в дальнейшем будут приниматься и обмениваться Национальным банком бесплатно на новые денежные знаки без ограничений.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.