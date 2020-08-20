Нацбанк меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний

С 1 сентября начнут действовать новые тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Национальный банк обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного”, – говорится в сообщении.

Для чего это необходимо:

это будет способствовать дальнейшему развитию делегированной модели организации наличного обращения, активизации межбанковского рынка наличной национальной валюты;

изменение тарифов будет стимулировать банки Украины самостоятельно перераспределять наличные в собственной сети, между банками и уполномоченными банками, избегать встречных перевозок наличности и способствовать расширению безналичных форм расчетов.

Предусмотрены следующие изменения:

отменено разграничение платы по номиналам банкнот и разменных монет, установлен единый размер тарифа за выдачу наличных – 0,4% от суммы выданной наличности;

повышен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их касс в пределах сданных ими сумм отсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот;

установлен тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности.

Однако Нацбанк оставил без изменений льготные тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий, социальной помощи и субсидий через предприятия связи Украины и выплатами наличных бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Государственную казначейскую службу Украины.

Изношенные и поврежденные денежные знаки Украины и в дальнейшем будут приниматься и обмениваться Национальным банком бесплатно на новые денежные знаки без ограничений.

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