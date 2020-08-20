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Арахамия анонсировал до 25 тысяч новых рабочих мест в отрасли судостроения Николаевщины

Арахамия анонсировал до 25 тысяч новых рабочих мест в отрасли судостроения Николаевщины

За ближайшие 5 лет в отрасли судостроения Николаевщины будет создано 20-25 тыс. новых рабочих мест. Для этого разработаны конкретные шаги.

Об этом во время презентации стратегии развития Николаевщины с участием Президента Украины Владимира Зеленского, который находится здесь с рабочей поездкой, сказал руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Ранее в судостроении на Николаевщине были заняты 120 тыс. человек. Мы хотим вернуть былую славу городу корабелов. Конечно, такого количества не обещаю, но 20-25 тыс. новых рабочих мест – это абсолютно реально. Для этого нужна национальная программа поддержки судостроения, более дешевые кредитные ресурсы, мы уже голосуем за национальное кредитно-экспортное агентство, которое даст поддержку при экспорте. Это все даст толчок для развития всем предприятиям судостроения, которые пока еще живы, хоть и находятся в плохом состоянии, и новым, которые недавно появились, такие как «Нибулон», – сказал Арахамия.

Он также попросил присутствующего на презентации Президента Зеленского помочь реализовать эти планы.

По материалам AIN.UA
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