День Независимости Украины. Что мы наделали?

Несмотря на порой сложную экономическую и политическую ситуацию, Украине есть чем гордиться.
Всех (малых и больших) побед за время независимости нашего государства не перечислить. Но есть такие достижения, которые следует знать и помнить, ведь именно они сделали украинцев лучше и независимыми.
В день, когда родилась независимость нашей страны, хотим поделиться с вами наиболее значимыми и ценными достижениями родного государства:
Тогда же Орлик провозгласил “Конституцию прав и свобод войска Запорожского». Это не только первая конституция Украины, но и первая конституция в Европе, которую историки и правоведы называют чрезвычайно прогрессивной.
Появление в кошельках украинцев собственной валюты – гривны, не менее важный шаг для страны. Впервые гривна была признана денежной единицей Украины еще в 1918 году, но в новой истории страны она появилась в 1996 году.
Даже несмотря на некоторую нестабильность родной нацвалюты, знать ее историю – следует. Кстати, у Finance.ua есть специальный тест с интересными фактами о национальной валюте.
Усатый изобретатель вертолета – это о киевском авиаконструкторе Игоре Сикорском, имя которого теперь носит столичный политехнический университет, а с недавних пор и аэропорт.
Идею вертолета ему подали рисунки воздушного винта Леонардо да Винчи. Так, Сикорский в 1931 году запатентовал проект машины с двумя пропеллерами – горизонтальным на крыше и вертикальным на хвосте. Инженер еще долго совершенствовал разработан вертолет, после чего в мире началось серийное производство этих летательных аппаратов.
Но и на этом покорение неба авиаконструктором не закончились – он стремился еще создать самолета-амфибии. И ему это удалось: когда первая амфибия была готова, ее официальным заказчиком стала крупнейшая авиационная компания США “Пан Американ”.
Пожалуй, большинство уже знает об этой несправедливой ситуации. Иван Пулюй открыл Х-лучи, которые потом назвали в честь другого ученого.
Пулюй долгое время работал над открытием и исследовал Х-лучи. Именно он изобрел специальное устройство, его впоследствии назвали лампой Пулюя. Изобретение стало прообразом рентгеновского аппарата: это была уникальная лампа, благодаря которой можно было увидеть невидимое излучение, которое назвали Х-лучами. Исследователь зафиксировал Х-лучи на 14 лет раньше немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена.
Ан-225 “Мрия” – крупнейший в мире транспортный самолет. Представьте только: размах крыльев самолета почти равен длине футбольного поля, а сам самолет настолько большой, что во время церемонии, когда его сдавали в эксплуатацию, он даже не помещался в ангар.
Кроме того, грузоподъемность “Мрии” просто поражает: Ан-225 транспортировал бульдозеры и тягачи для ликвидации последствий землетрясения на Гаити, технику для борьбы с нашествием саранчи, трамваи, электростанции, жирафов и картинную галерею на 500 работ. В 2001 “Мрия” подняла в небо рекордный вес – 253,8 тонны, а за время своей эксплуатации установила 500 авиационных рекордов, из них – 240 мировых.
Два года назад Ан-225 “Мрия” отпраздновал свой 30-летний юбилей.
ГП “Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова”, а неофициально “Южмаш” – это комплекс мирового значения, где осуществляют серийное производство образцов современной ракетно-космической техники. И многим научно-конструкторским разработкам, созданным здесь, не существует аналогов во всем мире.
За 70 лет на предприятии создано четыре поколения ракет-носителей (РН), и сегодня “Южмаш” – это сердце ракетно-космической промышленности Украины. Кроме того, производственная база позволяет “Южмаша” производить еще и промышленную продукцию: троллейбусы, тракторы, шасси для самолетов и др.
Запорожский автозавод вошел в историю Украины как первенец отечественного комбайностроения, затем стал первым в стране предприятием, освоившим производство автомобилей малого класса.
22 ноября 1960 года с конвейера Запорожского завода «Коммунар» (бывший комбайновый) сошел первый украинский автомобиль ЗАЗ-965, тот же “Запорожец”.
С этой даты начался не только украинский легковой автопром и история бренда “Запорожец” (ЗАЗ), но и целая эпоха в автостроении. Всего на Запорожском заводе с 1960 до 1994 было изготовлено более 3 миллионов автомобилей марки “Запорожец”, а если быть точными, то 3 422 444 единицы.
Одним только Запорожцем все не закончилось. “Таврия”, “Дана”, а позже “Ланос”, “Нубира”, “Леганзы” – завод имел целую гамму своих моделей.
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