Основное количество жалоб в налоговую приходится на невыдачу фискального чека

В Государственной налоговой службе констатируют, что почти половина жалоб в ГНС поступает на невыдачу фискального чека.

Об этом сообщает пресс-служба ДПС.

“Подразделениями фактических проверок Государственной налоговой службы Украины в этом году получено более 700 таких жалоб от граждан. В подавляющем большинстве граждане сообщают о нераспечатке и невыдаче покупателям расчетного документа (чека). По этому вопросу поступило 300 жалоб, или 45% от общего количества”, – говорится в сообщении.

В то же время по фактам нарушения требований законодательства по реализации подакцизных товаров поступило 140 жалоб (20%), неоформленных трудовых отношений – 260 (30%).

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“Почти в 100 процентах случаев жалобы подтверждаются выявлением нарушений требований законодательства при проведении фактических проверок хозяйственных единиц”, – добавили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

С 1 августа в Украине введены регистраторы расчетных операций, которые представляют собой способ фиксации товарооборота, альтернативный кассовому аппарату. В Государственной налоговой службе считают, что данные регистраторы совершили революционный переворот в сфере расчетов.

Среди ряда законодательных новаций в сфере применения регистраторов расчетных операций ( РРО ) предполагается введение механизма «Кэшбэк».

Механизм «Кэшбэк» – это компенсация потребителю средств, уплаченных за приобретенный товар (услугу), если такому потребителю был предоставлен расчетный документ, информация по которому отсутствует в базах данных ГНС .

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