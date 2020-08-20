0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Основное количество жалоб в налоговую приходится на невыдачу фискального чека

Основное количество жалоб в налоговую приходится на невыдачу фискального чека

В Государственной налоговой службе констатируют, что почти половина жалоб в ГНС поступает на невыдачу фискального чека.

Об этом сообщает пресс-служба ДПС.

“Подразделениями фактических проверок Государственной налоговой службы Украины в этом году получено более 700 таких жалоб от граждан. В подавляющем большинстве граждане сообщают о нераспечатке и невыдаче покупателям расчетного документа (чека). По этому вопросу поступило 300 жалоб, или 45% от общего количества”, – говорится в сообщении.

В то же время по фактам нарушения требований законодательства по реализации подакцизных товаров поступило 140 жалоб (20%), неоформленных трудовых отношений – 260 (30%).

“Почти в 100 процентах случаев жалобы подтверждаются выявлением нарушений требований законодательства при проведении фактических проверок хозяйственных единиц”, – добавили в ведомстве.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа в Украине введены регистраторы расчетных операций, которые представляют собой способ фиксации товарооборота, альтернативный кассовому аппарату. В Государственной налоговой службе считают, что данные регистраторы совершили революционный переворот в сфере расчетов.
  • Среди ряда законодательных новаций в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) предполагается введение механизма «Кэшбэк».
  • Механизм «Кэшбэк» – это компенсация потребителю средств, уплаченных за приобретенный товар (услугу), если такому потребителю был предоставлен расчетный документ, информация по которому отсутствует в базах данных ГНС.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.