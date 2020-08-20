Основное количество жалоб в налоговую приходится на невыдачу фискального чека

В Государственной налоговой службе констатируют, что почти половина жалоб в ГНС поступает на невыдачу фискального чека.
Об этом сообщает пресс-служба ДПС.
“Подразделениями фактических проверок Государственной налоговой службы Украины в этом году получено более 700 таких жалоб от граждан. В подавляющем большинстве граждане сообщают о нераспечатке и невыдаче покупателям расчетного документа (чека). По этому вопросу поступило 300 жалоб, или 45% от общего количества”, – говорится в сообщении.
В то же время по фактам нарушения требований законодательства по реализации подакцизных товаров поступило 140 жалоб (20%), неоформленных трудовых отношений – 260 (30%).
“Почти в 100 процентах случаев жалобы подтверждаются выявлением нарушений требований законодательства при проведении фактических проверок хозяйственных единиц”, – добавили в ведомстве.
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