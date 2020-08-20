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Китай протестирует цифровой юань в крупных коммерческих операциях

Китай протестирует цифровой юань в крупных коммерческих операциях

Министерство коммерции КНР анонсировало расширение испытаний национальной системы цифровых платежей центробанка (DCEP) на крупные коммерческие транзакции. Тестирование охватит все уровни отраслей, включая гостиничный бизнес и обработку платежей e-commerce.

Как сообщает DeCrypt, текущая инициатива дополнит недавние планы по вовлечению в тестирование цифрового юаня жителей провинции Хэбэй, Дельта Янцзы, Гуандун и ряда городов на среднем западе.

Первым участие в программе примет город Сучжоу. Согласно местным СМИ, в рамках коммерческих транзакций в тестовом режиме проверят DCEP компаний из сферы ритейла, электронной коммерции и образования. Проверку пройдет и пополнение цифровым юанем транзитных карт.

Также сообщается об аналогичном расширении программы в Шэньчжэне. Покупатели в некоторых мини-маркетах подтвердили появление возможности оплаты товаров посредством DCEP.

По словам источника, между Министерством коммерции и Народным банком Китая сохраняются некоторые разногласия по поводу внедрения цифрового юаня, которые могут повлиять на сроки его запуска. Внутренние дебаты сосредоточены на создании стимулов для переключения потребителей с платежных систем Alipay и WeChat.

Оба ведомства учитывают обратную связь от пользователей для улучшения работы с платформой.

«Мы выделим дополнительные ресурсы на расширение вариантов использования DCEP. Созданы необходимые технические условия, а риски остаются под контролем», — заявил представитель проекта.

По материалам Forklog
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