Продажи умных часов в первом полугодии увеличились на 20%, Apple получила 51% от всей выручки

Аналитики Counterpoint Research оценили рынок умных часов по итогам первого полугодия 2020-го и пришли к выводу, что в денежном выражении он увеличился на 20%, а в количественном достиг почти 42 млн устройств.
В бесплатной версии отчета сумму выручки и многие другие данные не раскрывают. Но в нем говорится, что Apple, возглавляющая мировой рынок умных часов со времен выхода первых Apple Watch, получила 51% от всей выручки, тогда как годом ранее ее доля составляла 43,2%.
На долю Garmin пришлось 9,4% выручки, что на 0,5% превышает результат годичной давности. Замыкает тройку лидеров Huawei, которая нарастила долю выручки с продаж умных часов с 5,5% до 8,3%, опередив Samsung. При этом Samsung упал со второго на четвертое место — его доля сократилась с 9,3% до 7,2%. Также в пятерку лидеров вошел Imoo, хотя его доля сократилась с 5,3% до 5,1%. Следом идут Amazfit (2,4%), Fitbit (2,4%), Fossil (2,1%) и все остальные (11,8%). К слову, год назад суммарная доля более мелких игроков была куда выше — 19,8%.
Также Counterpoint Research назвали топ-5 самых продаваемых умных часов, куда вошли Apple Watch Series 5, Series 3, Huawei Watch GT2, Samsung Galaxy Watch Active 2 и Imoo Z3 4G.
Среди других интересных данных, приведенных в бесплатной версии отчета, можно выделить долю моделей с поддержкой сотовой связи (таких 25% от всех), а также долю ОС Google WearOS (10%) и долю моделей с датчиком ЧСС (60%).
Инфографика: Counterpoint Research
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