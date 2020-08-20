0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Продажи умных часов в первом полугодии увеличились на 20%, Apple получила 51% от всей выручки

Продажи умных часов в первом полугодии увеличились на 20%, Apple получила 51% от всей выручки

Аналитики Counterpoint Research оценили рынок умных часов по итогам первого полугодия 2020-го и пришли к выводу, что в денежном выражении он увеличился на 20%, а в количественном достиг почти 42 млн устройств.

В бесплатной версии отчета сумму выручки и многие другие данные не раскрывают. Но в нем говорится, что Apple, возглавляющая мировой рынок умных часов со времен выхода первых Apple Watch, получила 51% от всей выручки, тогда как годом ранее ее доля составляла 43,2%.

На долю Garmin пришлось 9,4% выручки, что на 0,5% превышает результат годичной давности. Замыкает тройку лидеров Huawei, которая нарастила долю выручки с продаж умных часов с 5,5% до 8,3%, опередив Samsung. При этом Samsung упал со второго на четвертое место — его доля сократилась с 9,3% до 7,2%. Также в пятерку лидеров вошел Imoo, хотя его доля сократилась с 5,3% до 5,1%. Следом идут Amazfit (2,4%), Fitbit (2,4%), Fossil (2,1%) и все остальные (11,8%). К слову, год назад суммарная доля более мелких игроков была куда выше — 19,8%.

Также Counterpoint Research назвали топ-5 самых продаваемых умных часов, куда вошли Apple Watch Series 5, Series 3, Huawei Watch GT2, Samsung Galaxy Watch Active 2 и Imoo Z3 4G.

Среди других интересных данных, приведенных в бесплатной версии отчета, можно выделить долю моделей с поддержкой сотовой связи (таких 25% от всех), а также долю ОС Google WearOS (10%) и долю моделей с датчиком ЧСС (60%).


Инфографика: Counterpoint Research

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.