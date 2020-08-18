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Автоматическое взвешивание фур: стало известно, где в первую очередь будут ловить "перегрузы”

Автоматическое взвешивание фур: стало известно, где в первую очередь будут ловить "перегрузы”

Автоматическое взвешивание фур появится прежде всего в местах скопления грузов: порты, элеваторы, зерновые хабы.

Об этом рассказал эксперт Офиса реформ “Укравтодора” Павел Кушнирюк.

Что предусматривает эта система:

  • грузовик, который едет по дороге на скорости от 15 до 130 км/ч, будет взвешиваться автоматически;
  • информация будет поступать на серверы и выдаваться по номеру автомобиля.

По словам эксперта, около половины всех грузов едут с перегрузом. Автоматическая фиксация позволит контролировать это онлайн и устранить человеческий фактор, объясняет Кушнирюк.

“Автоматическая фиксация скорости запускалась около пяти лет, так как существовали проблемы с доступом. Есть ответственность, чтобы штрафовался не только водитель, но и компания-перевозчик, поскольку транспортное средство может быть в аренде этой компании, и тогда возникает много нюансов. В настоящее время система работает абсолютно корректно и формирует эти данные. Она прошла государственную сертификацию и систему защиты”, — рассказал Кушнирюк.

По его словам, эта информация передается Укртрансбезопасности и сотрудникам Национальной полиции, которые фактически осуществляют весовой контроль на пунктах рядом с пунктами взвешивания.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, что к контролю за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране привлечены Нацполиция и Служба безопасности, так что «все будут взвешены, но не все счастливы».
  • До конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматические комплексы габаритно-весового контроля.

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По материалам УНН
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