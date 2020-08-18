Автоматическое взвешивание фур: стало известно, где в первую очередь будут ловить "перегрузы”

Автоматическое взвешивание фур появится прежде всего в местах скопления грузов: порты, элеваторы, зерновые хабы.

Об этом рассказал эксперт Офиса реформ “Укравтодора” Павел Кушнирюк.

Что предусматривает эта система:

грузовик, который едет по дороге на скорости от 15 до 130 км/ч, будет взвешиваться автоматически;

информация будет поступать на серверы и выдаваться по номеру автомобиля.

По словам эксперта, около половины всех грузов едут с перегрузом. Автоматическая фиксация позволит контролировать это онлайн и устранить человеческий фактор, объясняет Кушнирюк.

“Автоматическая фиксация скорости запускалась около пяти лет, так как существовали проблемы с доступом. Есть ответственность, чтобы штрафовался не только водитель, но и компания-перевозчик, поскольку транспортное средство может быть в аренде этой компании, и тогда возникает много нюансов. В настоящее время система работает абсолютно корректно и формирует эти данные. Она прошла государственную сертификацию и систему защиты”, — рассказал Кушнирюк.

По его словам, эта информация передается Укртрансбезопасности и сотрудникам Национальной полиции, которые фактически осуществляют весовой контроль на пунктах рядом с пунктами взвешивания.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, что к контролю за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране привлечены Нацполиция и Служба безопасности, так что «все будут взвешены, но не все счастливы».

Правительство планирует повысить штрафы автоперевозчикам за перегруженные фуры.

До конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматические комплексы габаритно-весового контроля.

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