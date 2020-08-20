Работа для студентов: кому и сколько готовы платить работодатели

Работодатели готовы нанимать учащихся кассирами, официантами, продавцами-консультантами или кредитными экспертами.
В среднем студенты могут получить 7-10 тыс. грн/мес.
По данным исследования Jooble, официантам готовы платить от 4 тыс. до 17 тыс. грн, продавцам-консультантам – от 10 до 15 тыс. грн, кассирам – от 4 до 12 тыс. грн в месяц. Те, кто знает иностранный язык, могут зарабатывать больше репетитором или преподавателем английского – от 10 до 25 тыс. грн в месяц.
Наибольшее количество предложений работы для студентов – в Киеве, Днепре и Харькове. Меньше всего – в Черкассах, Чернигове и Киеве.
Cами студенты чаще всего искали работу по раскладке товара, оператором колл-центра, репетитором, пешим курьером и барменом. Реже – аниматором, кассиром, продавцом-консультантом и официантом.
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