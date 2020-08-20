Работа для студентов: кому и сколько готовы платить работодатели

Работодатели готовы нанимать учащихся кассирами, официантами, продавцами-консультантами или кредитными экспертами.

В среднем студенты могут получить 7-10 тыс. грн/мес.

По данным исследования Jooble, официантам готовы платить от 4 тыс. до 17 тыс. грн, продавцам-консультантам – от 10 до 15 тыс. грн, кассирам – от 4 до 12 тыс. грн в месяц. Те, кто знает иностранный язык, могут зарабатывать больше репетитором или преподавателем английского – от 10 до 25 тыс. грн в месяц.

Наибольшее количество предложений работы для студентов – в Киеве, Днепре и Харькове. Меньше всего – в Черкассах, Чернигове и Киеве.

Cами студенты чаще всего искали работу по раскладке товара, оператором колл-центра, репетитором, пешим курьером и барменом. Реже – аниматором, кассиром, продавцом-консультантом и официантом.

Справка Finance.ua:

Чаще всего украинский бизнес нанимает студентов на низкоквалифицированную работу. Которой можно обучиться за короткий промежуток времени. А некоторые профессии и вовсе не требуют специального образования. Однако это не означает, что платят за студенческую работу копейки.

Максимальная ставка для работников на полный день достигает 15 тыс. грн. на месяц. Столько готовы платить барменам. 13,5 тыс. может получать студент за сбор клубники. А вот продавцу заплатят меньше – всего 7 тыс. грн.

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