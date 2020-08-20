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«Минфин» добавил новые функции в сервис для API курсов валют — Minfin for Developers

Minfin for Developers – это расширенный сервис с API курсов валют. Он предоставляет банковские данные, которые обновляются в режиме реального времени, используя пять источников: курсы валют от НБУ, котировки межбанка, а также курсы банков, обменников и платежных систем Visa i Mastercard.

Почему мы перезапустили сервис

API курсов валют от Minfin.com.ua доступен уже более семи лет. За это время количество наших пользователей выросло, а требования к хорошему качеству обслуживания стали жестче.

Чтобы обслуживать всех клиентов на должном уровне, мы решили усовершенствовать наш API курсов валют. Теперь получить актуальные банковские курсы вы можете в новом SaaS-сервисе Minfin for Developers.

Мы перезапустили сервис 14 июля 2020 года, а 17 июля вышли из бета-версии.

За время работы сервиса в обновленном формате в нем зарегистрировалось 630 пользователей. С момента перезапуска пользователи уже сделали 2 943 985 запросов на нашем сервисе.

Как получить доступ к новой версии
Деактивация старых ключей API курсов валют состоялась 24.07.2020. Чтобы получить доступ к новой версии API, зарегистрируйтесь на Minfin for Developers.

Что стало лучше
По запросам клиентов наша команда разработчиков запустила новые функции:

  • для API межбанка добавился фильтр, который позволяет увидеть торги по определенной валют в архиве и на сегодня. Также добавился фильтр, который отдает крайний актуальный курс межбанка;
  • для API банков появился новый end-point, который позволяет получить данные по курсам валют у всех банков, а не только среднебанковский курс.

Кому полезен Minfin for Developers

Сервис полезен всем, кто ищет актуальные, быстро обновляющиеся и проверенные банковские данные. Чаще всего нашими пользователями являются:

  • информационные порталы и развлекательные сайты, потому что курс валют в Украине интересует всех;
  • интернет-магазины. Если магазин закупает товар в иностранной валюте, а на сайт нужно выводить цену в гривне, API курсов валют будет полезным. Также API от «Минфина» отлично подходит для интеграции с CRM-системами;
  • персональные и коммерческие проекты. С помощью API часто создают интерактивные отчеты, ведь он позволяет не тратить время на сбор данных вручную.

Какие возможности дает сервис Minfin for Developers

  • Uptime 99,99%. Наши сервера привыкли к высоким нагрузкам, что помогло создать API с высокой работоспособностью. Новая версия позволяет обновлять данные 24/7;
  • Сервис легко интегрируется в ERP/1C/CRM-системы, реализован по стандартам REST API;
  • Понятная, даже при быстром ознакомлении, документация.

Сервис содержит платные функции

Мы создали несколько тарифных планов для сервиса – платных и бесплатных. Таким образом мы сможем удовлетворить все потребности наших пользователей, не теряя при этом качество обслуживания. Обращаем внимание, что:

  • курсы по всем банкам доступны только в платных тарифах.
  • количество запросов в бесплатном тарифе ограничена 10 в месяц.
По материалам Минфин.com.ua
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