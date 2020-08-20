«Минфин» добавил новые функции в сервис для API курсов валют — Minfin for Developers

Minfin for Developers – это расширенный сервис с API курсов валют. Он предоставляет банковские данные, которые обновляются в режиме реального времени, используя пять источников: курсы валют от НБУ, котировки межбанка, а также курсы банков, обменников и платежных систем Visa i Mastercard.
Почему мы перезапустили сервис
API курсов валют от Minfin.com.ua доступен уже более семи лет. За это время количество наших пользователей выросло, а требования к хорошему качеству обслуживания стали жестче.
Чтобы обслуживать всех клиентов на должном уровне, мы решили усовершенствовать наш API курсов валют. Теперь получить актуальные банковские курсы вы можете в новом SaaS-сервисе Minfin for Developers.
Мы перезапустили сервис 14 июля 2020 года, а 17 июля вышли из бета-версии.
За время работы сервиса в обновленном формате в нем зарегистрировалось 630 пользователей. С момента перезапуска пользователи уже сделали 2 943 985 запросов на нашем сервисе.
Как получить доступ к новой версии
Деактивация старых ключей API курсов валют состоялась 24.07.2020. Чтобы получить доступ к новой версии API, зарегистрируйтесь на Minfin for Developers.
Что стало лучше
По запросам клиентов наша команда разработчиков запустила новые функции:
Кому полезен Minfin for Developers
Сервис полезен всем, кто ищет актуальные, быстро обновляющиеся и проверенные банковские данные. Чаще всего нашими пользователями являются:
Какие возможности дает сервис Minfin for Developers
Сервис содержит платные функции
Мы создали несколько тарифных планов для сервиса – платных и бесплатных. Таким образом мы сможем удовлетворить все потребности наших пользователей, не теряя при этом качество обслуживания. Обращаем внимание, что:
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