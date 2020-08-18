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Изменены маршруты и закрыта продажа билетов на некоторых станциях - Укрзализныця

Изменены маршруты и закрыта продажа билетов на некоторых станциях - Укрзализныця

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Украине закрыта продажа железнодорожных билетов по четырем станциям и изменен маршрут следования некоторых поездов.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, будет изменен маршрут следования. С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров.

Станции, на которых не будут продавать билеты. На станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов не будут продаваться проездные документы на следующие поезда: №702/701 Львов — Черновцы, №136/135 Черновцы — Одесса, №7/8 Киев — Черновцы, №117/118 Киев — Черновцы, №98/97 Ковель — Киев, №46/45 Ужгород — Лисичанск, №88/87 Ковель — Новоалексеевка, №122/121 Николаев — Киев, №232/231 Геническ — Ивано Франковск.

Измененные маршруты. Изменится маршрут следования поездов из Черновцов: №8/7 Снятин — Киев (вместо Черновцы — Киев), №118/117 Новоселица — Киев (вместо Черновцы — Киев), №136/135 Снятын — Одесса (вместо Черновцы — Одесса), №702/701 Снятын — Львов (вместо Черновцы — Львов).

Справка Finance.ua:

  • В Черновцах вводят новые карантинные ограничения из-за внесения города в красную зону. В связи с этим под стенами Черновицкой ОГА устроили протест. Протестующие требуют разрешить и в дальнейшем работать детским садикам, заведениям питания, предприятиям и другим учреждениям.
По материалам Finance.UA
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