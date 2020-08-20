В Украине более миллиона скрытых безработных - эксперт

Карантин в Украине привел к увеличению уровня безработицы. Из-за введения ограничительных мер, официально без работы остались почти полмиллиона человек.
Это примерно на 67% больше аналогичного периода прошлого года. Всего, по состоянию на 20 августа, статус безработных имеют почти 488 тысяч украинцев, помощь получают 411 тысяч человек, утверждают в Государственной службе занятости.
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Однако, по словам Руслана Ильичева, генерального директора Федерации работодателей Украины, уровень скрытой безработицы в Украине значительно выше.
“Человек, вернувшийся из-за границы, был в трудовой миграции, здесь нигде не устроился, человек, который был занят неофициально и даже человек, уволенный и не получивший статуса безработного. Такие тоже есть. Мы считаем, их гораздо больше, чем 500 тысяч, возможно, миллион и даже больше миллиона”, – уверяет Руслан Ильичев.
Однако по официальным данным, сейчас наблюдается положительная динамика, Нацбанк в случае следующей волны пандемии прогноз ухудшает. По данным регулятора, работу может потерять каждый десятый украинец.
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