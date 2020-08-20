0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

В Украине более миллиона скрытых безработных - эксперт

В Украине более миллиона скрытых безработных - эксперт

Карантин в Украине привел к увеличению уровня безработицы. Из-за введения ограничительных мер, официально без работы остались почти полмиллиона человек.

Это примерно на 67% больше аналогичного периода прошлого года. Всего, по состоянию на 20 августа, статус безработных имеют почти 488 тысяч украинцев, помощь получают 411 тысяч человек, утверждают в Государственной службе занятости.

Читайте также: Сколько украинцев получили статус безработного за время карантина

Однако, по словам Руслана Ильичева, генерального директора Федерации работодателей Украины, уровень скрытой безработицы в Украине значительно выше.

“Человек, вернувшийся из-за границы, был в трудовой миграции, здесь нигде не устроился, человек, который был занят неофициально и даже человек, уволенный и не получивший статуса безработного. Такие тоже есть. Мы считаем, их гораздо больше, чем 500 тысяч, возможно, миллион и даже больше миллиона”, – уверяет Руслан Ильичев.

Однако по официальным данным, сейчас наблюдается положительная динамика, Нацбанк в случае следующей волны пандемии прогноз ухудшает. По данным регулятора, работу может потерять каждый десятый украинец.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.