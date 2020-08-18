Зеленский объяснил, почему Украина не разрабатывает свою вакцину от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что в Украине не было технического оборудования для разработки вакцины от COVID-19 на начало пандемии.
Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки на Николаевщину.
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Минздрав ведет переговоры со странами, которые являются разработчиками вакцины, для ее поставки в Украину, добавил Президент.
“Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. К ученым – нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить массово. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить”, – сказал Зеленский.
Производство вакцины в Украине покроет как внутренние потребности, так и обеспечит потребности и других стран, подчеркнул Зеленский.
По словам Президента, в Украине планируют создать Национальный научный центр, который, в частности, будет заниматься разработкой вакцин. Минздрав и премьер-министр уже собирают ученых, которые должны будут войти в научный центр.
“Вопрос глобальный. О науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее. Эта задача уже поставлена. Мы будем делать отдельный серьезный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы были готовы к любым вызовам”, – подытожил Зеленский.
Напомним, Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19
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