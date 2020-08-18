Какие требования полицейских можно не выполнять при остановке авто

Эксперты разработали четыре ситуации, в которых чаще всего правоохранитель может превысить свои полномочия при оставновке автомобиля. Об єтом пишет пишет mmr.net.ua.

Проверка водителя на алкогольное опьянение. Сотрудник полиции, если у него есть основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, может предложить ему пройти в служебный автомобиль.

Автомобилист, если не чувствует за собой никакой вины, не обязан выполнять это требование.

Водитель также может отказаться дышать в алкотестер, если полицейский ему это предложит.

Но отказаться пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении он не может.

Если вы не доверяете результатам алкотестера, то тогда попросите сотрудника полиции отвезти вас на осмотр в медучреждение.

Требование открыть и разгрузить для осмотра багажник авто. Вытаскивать свои вещи оттуда вы точно не обязаны. Если полиции нужно, пусть сами разгружают и загружают обратно. Но при двух свидетелях и с протоколом.

Автомобилисты имеют полное право вести видеосъемку действий полиции. Нужно иметь доказательства в свою защиту, если вдруг полицейские нарушат закон. Поэтому полицейские не могут требовать прекратить видеосъемку, не имея на это законных оснований.

Справка Finance.ua:

13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №2695, который предусматривает ужесточение наказания за управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Штрафы: водителей предлагают наказывать 3400 грн штрафа или лишением прав на срок до 6 месяцев. (Сейчас – 255 гривен или общественные работы на 40 часов).

За повторную в течение года езду без ремня безопасности или мотошлема (для мотоциклистов) предлагается арестовывать на срок от 5 до 10 суток или лишение прав на срок от 3 до 10 суток.

За вождение в нетрезвом состоянии – штрафы в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год.

Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток.

Если водитель в течение года совершит правонарушение третий раз – ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

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