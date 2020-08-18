Какие требования полицейских можно не выполнять при остановке авто

Эксперты разработали четыре ситуации, в которых чаще всего правоохранитель может превысить свои полномочия при оставновке автомобиля. Об єтом пишет пишет mmr.net.ua.
Проверка водителя на алкогольное опьянение. Сотрудник полиции, если у него есть основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, может предложить ему пройти в служебный автомобиль.
Автомобилист, если не чувствует за собой никакой вины, не обязан выполнять это требование.
Водитель также может отказаться дышать в алкотестер, если полицейский ему это предложит.
Но отказаться пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении он не может.
Если вы не доверяете результатам алкотестера, то тогда попросите сотрудника полиции отвезти вас на осмотр в медучреждение.
Требование открыть и разгрузить для осмотра багажник авто. Вытаскивать свои вещи оттуда вы точно не обязаны. Если полиции нужно, пусть сами разгружают и загружают обратно. Но при двух свидетелях и с протоколом.
Автомобилисты имеют полное право вести видеосъемку действий полиции. Нужно иметь доказательства в свою защиту, если вдруг полицейские нарушат закон. Поэтому полицейские не могут требовать прекратить видеосъемку, не имея на это законных оснований.
13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №2695, который предусматривает ужесточение наказания за управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
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