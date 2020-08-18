0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Какие требования полицейских можно не выполнять при остановке авто

Какие требования полицейских можно не выполнять при остановке авто

Эксперты разработали четыре ситуации, в которых чаще всего правоохранитель может превысить свои полномочия при оставновке автомобиля. Об єтом пишет пишет mmr.net.ua.

Проверка водителя на алкогольное опьянение. Сотрудник полиции, если у него есть основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, может предложить ему пройти в служебный автомобиль.

Автомобилист, если не чувствует за собой никакой вины, не обязан выполнять это требование.

Водитель также может отказаться дышать в алкотестер, если полицейский ему это предложит.

Но отказаться пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении он не может.

Если вы не доверяете результатам алкотестера, то тогда попросите сотрудника полиции отвезти вас на осмотр в медучреждение.

Требование открыть и разгрузить для осмотра багажник авто. Вытаскивать свои вещи оттуда вы точно не обязаны. Если полиции нужно, пусть сами разгружают и загружают обратно. Но при двух свидетелях и с протоколом.

Автомобилисты имеют полное право вести видеосъемку действий полиции. Нужно иметь доказательства в свою защиту, если вдруг полицейские нарушат закон. Поэтому полицейские не могут требовать прекратить видеосъемку, не имея на это законных оснований.

Справка Finance.ua:

13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №2695, который предусматривает ужесточение наказания за управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

  • Штрафы: водителей предлагают наказывать 3400 грн штрафа или лишением прав на срок до 6 месяцев. (Сейчас – 255 гривен или общественные работы на 40 часов).
  • За повторную в течение года езду без ремня безопасности или мотошлема (для мотоциклистов) предлагается арестовывать на срок от 5 до 10 суток или лишение прав на срок от 3 до 10 суток.
  • За вождение в нетрезвом состоянии – штрафы в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год.
  • Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток.
  • Если водитель в течение года совершит правонарушение третий раз – ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).
  • Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.