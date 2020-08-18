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Сотрудничество с МВФ является обязательной необходимостью - глава НБУ Шевченко

Сотрудничество с МВФ является обязательной необходимостью - глава НБУ Шевченко

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Bloomberg назвал себя «решительным сторонником» продолжения сотрудничества с МВФ.

“Отношения Украины с МВФ являются показателем и влияют на наши отношения с Европейской комиссией, Всемирным банком и инвесторами. Сотрудничество с МВФ является обязательной необходимостью”, – сказал Шевченко.

Согласно оптимистическому сценарию, Украина получит в этом году еще два транша помощи на $1,4 млрд каждый от Фонда, добавил глава Нацбанка.

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Он также сказал, что будет защищать национализацию ПриватБанка от судебных разбирательств, инициированных бывшими владельцами банка.

Кроме того, Шевченко заявил, что готов отразить любое давление на центробанк. «Если вы не готовы защищать независимость и политику центрального банка, то не стоит занимать этот пост. Я подумал об этом, прежде чем принять предложение, и понял, что готов», – сказал глава НБУ.

Он добавил, что ни Кабмин, ни Президент не призвали его снизить или повысить учетную ставку до определенного уровня.

По материалам НВ
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