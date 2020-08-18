Американский хедж-фонд ожидает роста золота и "масштабного" обесценивания валют

Ралли золота продолжится на фоне “масштабного обесценивания валют” и ожиданий дальнейших стимулов, считает американский хедж-фонд SkyBridge Capital.
Об этом пишет Bloomberg.
“Когда вы думаете об обесценивании валют, вопрос заключается в том, по отношению к чему будет слабеть доллар, а если посмотреть на глобальную картину, сложно излучать оптимизм относительно альтернативных валют”, – сказал содиректор по инвестициям и старший портфельный менеджер компании Трой Гайески, назвав евро, юань и валюты развивающихся стран.
“Поэтому золото, очевидно, является естественной альтернативной валютой”, – сказал он.
Котировки драгоценных металлов вырастали до рекордного уровня, ощутимо выше 2 тыс. долларов за унцию ранее в этом месяце на фоне масштабных мер, принятых центробанками, включая Федеральную резервную систему, для поддержки экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.
Стимулы способствовали росту ставок на то, что бумажные валюты будут терять свою ценность на фоне быстрого увеличения денежной массы. Goldman Sachs Group Inc. называет золото валютой последней инстанции и прогнозирует дальнейший рост.
Золото выглядит довольно дорого по отношению к нефти или другим реальным сырьевым товарам, но его подорожание и близко не было таким, как рост денежной массы, с тех пор как в сентябре 2011 года был отмечен предыдущий пик, сказал Гайески.
“Мы бы не удивились, если бы к концу следующего года оно торговалось в районе 2,1-2,2 тыс. долларов”, – добавил он.
ФРС, скорее всего, увеличит покупки активов, будут и новые бюджетные стимулы, считает он.
“Все это является аргументом в пользу сохранения “бычьего” тренда на рынке золота, в основном связанного с ростом денежной массы и обесцениванием доллара, а не опасениями по поводу реальной инфляции”, – сказал Гайески.
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