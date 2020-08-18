20 августа наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

В новой структуре 8 членов правления, что обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии.

Стратегия ПриватБанка сконцентрирована на предоставлении услуг мирового класса физическим лицам – среди клиентов банка насчитывается почти половина украинцев – а также на разработке и оказании полного спектра услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. Поэтому была создана должность члена правления по развитию бизнеса.

Эта новая позиция в структуре исполнительного органа банка – член правления по развитию бизнеса – будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений. Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать в том числе корпоративных клиентов.

ПриватБанк видит своей задачей развитие ориентированного на клиента подхода на основе цифровых услуг во всех направлениях работы банка, а также поддержку культуры инноваций и высококлассных услуг среди всех своих сотрудников. С учетом этой приоритетной задачи, функции развития диджитал подчинены председателю правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса.

В обновленной структуре правления ПриватБанка следующие позиции:

председатель правления,

заместитель председателя правления по вопросам финансов,

заместитель председателя правления по вопросам управления проблемными активами,

член правления по операционным вопросам,

член правления по вопросам управления рисками,

член правления по вопросам развития сети и проблемной задолженности,

член правления по развитию информационных технологий,