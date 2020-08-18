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Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка

Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка

20 августа наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

В новой структуре 8 членов правления, что обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии.

Стратегия ПриватБанка сконцентрирована на предоставлении услуг мирового класса физическим лицам – среди клиентов банка насчитывается почти половина украинцев – а также на разработке и оказании полного спектра услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. Поэтому была создана должность члена правления по развитию бизнеса.

Эта новая позиция в структуре исполнительного органа банка – член правления по развитию бизнеса – будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений. Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать в том числе корпоративных клиентов.

ПриватБанк видит своей задачей развитие ориентированного на клиента подхода на основе цифровых услуг во всех направлениях работы банка, а также поддержку культуры инноваций и высококлассных услуг среди всех своих сотрудников. С учетом этой приоритетной задачи, функции развития диджитал подчинены председателю правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса.

В обновленной структуре правления ПриватБанка следующие позиции:

  • председатель правления,
  • заместитель председателя правления по вопросам финансов,
  • заместитель председателя правления по вопросам управления проблемными активами,
  • член правления по операционным вопросам,
  • член правления по вопросам управления рисками,
  • член правления по вопросам развития сети и проблемной задолженности,
  • член правления по развитию информационных технологий,
  • член правления по развитию бизнеса.

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По материалам Finance.UA
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