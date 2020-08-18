20 августа наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
В новой структуре 8 членов правления, что обеспечивает оптимальный состав исполнительного органа, необходимый для управления банком и успешной реализации его стратегии.
Стратегия ПриватБанка сконцентрирована на предоставлении услуг мирового класса физическим лицам – среди клиентов банка насчитывается почти половина украинцев – а также на разработке и оказании полного спектра услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. Поэтому была создана должность члена правления по развитию бизнеса.
Эта новая позиция в структуре исполнительного органа банка – член правления по развитию бизнеса – будет отвечать за два стратегических бизнеса, а именно обслуживание юридических и физических лиц, и обеспечивать синергию этих направлений. Новое подразделение обслуживания юридических лиц будет обслуживать в том числе корпоративных клиентов.
ПриватБанк видит своей задачей развитие ориентированного на клиента подхода на основе цифровых услуг во всех направлениях работы банка, а также поддержку культуры инноваций и высококлассных услуг среди всех своих сотрудников. С учетом этой приоритетной задачи, функции развития диджитал подчинены председателю правления, что позволяет отказаться от отдельной позиции члена правления по развитию электронного бизнеса.
В обновленной структуре правления ПриватБанка следующие позиции:
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