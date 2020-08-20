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Как формируется ставка по ипотечным кредитам в банках

Как формируется ставка по ипотечным кредитам в банках

Если задумались об ипотеке – лучше заранее посчитать сумму ежемесячного платежа и учесть другие дополнительные нюансы.

Директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС Банка Владимир Черненький на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость поделился такими расчетами.

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Если семья с 3 человек, 2 из которых трудоустроены, с доходом 25 тысяч гривен в месяц возьмут кредит в 1 миллион гривен на 20 лет, то:

  • при ипотечном ставке в 19% им придется тратить на обслуживание кредита 65% своего дохода, это неподъемно для них, поскольку на нужды семьи остается лишь 35% заработанных средств за месяц;
  • если же ставка по ипотеке составляет 9,99%, то расходы по кредиту составят 19% от месячного дохода семьи.

Как формируется ставка по кредиту. Основные составляющие ставки:

  • стоимость привлечения банками ресурсов (депозиты);
  • стоимость риска, которая закладывается;
  • маржа банка.

Кстати, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Finance.UA
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