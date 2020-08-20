Как формируется ставка по ипотечным кредитам в банках

Если задумались об ипотеке – лучше заранее посчитать сумму ежемесячного платежа и учесть другие дополнительные нюансы.
Директор по развитию розничного бизнеса Департамента поддержки и координации сети ПРАВЭКС Банка Владимир Черненький на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость поделился такими расчетами.
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Если семья с 3 человек, 2 из которых трудоустроены, с доходом 25 тысяч гривен в месяц возьмут кредит в 1 миллион гривен на 20 лет, то:
Как формируется ставка по кредиту. Основные составляющие ставки:
Кстати, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
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