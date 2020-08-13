АМКУ открыл дело о сговоре на торгах по строительству Подольского моста

Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыло дело по признакам сговора на торгах по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве на общую сумму около 100 млн грн.

Об этом сообщил председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Фейсбуке.

Он добавил, что специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве, в частности при участии ООО «ФОРМА» и ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «УКРБУД» в 5 закупках, проводимых КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева».

Отделением, в частности, установлена совокупность обстоятельств, а именно в:

- представлении своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, принадлежащего «сопернику», совместном использовании IP-адресов для отчетности в органы Государственной налоговой службы;

- совместном использовании IP-адресов для управления счетами,

- не снижении участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах,

- одновременном пребывании одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представлении участниками тендерных предложений в один день, синхронности действий участников при получении банковских гарантий.

“То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмене информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы”, – отметил Хмельницкий.

Он напомнил, что весной 2020 года в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между Генподрядчиком строительства упомянутого моста компании «Эко-Строй-Трейд» и ООО «ФОРМА» на общую сумму более 4 млрд грн. Сейчас идет сбор доказательств.