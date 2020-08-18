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General Motors пересмотрит свою линейку автомобилей в пользу электрокаров

General Motors пересмотрит свою линейку автомобилей в пользу электрокаров

Компания General Motors пересмотрит свою линейку автомобилей с большим упором на электромобили и различные интеллектуальные технологии. Этот шаг направлен на автономизацию от Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Такой шаг в компании пояснили тем, что хотят производить автомобили, которые наименее зависимы от Китая. Именно в Китае производится значительная часть деталей для автомобилей компании, а из-за пандемии коронавируса многие из них были остановлены.

Новый глава GM в Китае Джулиан Блиссетт сообщил, что компания возобновит акцент на роскошные Cadillac. Теперь планируется выпуск еще более крупных, но более экологичных внедорожников, а также – небольших электромобилей.

“Рынок быстро электризуется. Cadillac находится на пути к очень сильной электрификации. Buick также собираются электрифицировать”, – сказал Блиссетт.

Также он добавил, что на электро перейдут такие марки авто, как GM Baojun и Wuling.

На сегодняшний день GM продает Chevrolet, Buick и Cadillac в Китае, а также местные бренды Wuling и Baojun, и вместе с немецким Volkswagen остается лидером на автомобильном рынке.

По материалам internetua.com
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