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Юрист назвал основные риски при покупке недвижимости на первичке

Юрист назвал основные риски при покупке недвижимости на первичке

Подавляющее большинство рисковых объектов строится в двух крупных городах Украины – Одессе и Киеве.

Об этом рассказал юрист по вопросам недвижимости Владимир Копоть на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость.

Где в Украине строится больше всего рисковых объектов:

  • Одесса – 76%;
  • Киев – 55%;
  • Львов – 50%;
  • Киевская область – 49%;
  • Харьков – 47%;
  • Днепр – 42%.

“Наилучшая ситуация пока в Днепре. Возможно, это из-за того, что там всего два застройщика, которые действительно строят. А другие застройщики поменьше, поэтому не имеют такого веса на рынке недвижимости”, – отметил эксперт.

Основной риск при покупке недвижимости на первичном рынке, по словам эксперта, это то, что потенциальное жилье инвестора застройщик может просто не достроить.

На что обратить внимание перед тем, как вкладывать средства в первичку:

  • схема финансирования: по закону, единственный способ финансирования недвижимости – через Фонд финансирования строительства. Но застройщики продумали такие варианты, как предварительный договор купли-продажи, инвестиционный договор, куплю-продажу дериватива или имущественных прав – это не является незаконным, но существенно сужает права и интересы инвестора;
  • разрешительные документы на строительство именно на жилой дом (обязательно обратить внимание в документах на количество разрешенных этажей в новостройке);

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  • земельный участок: часто застройщики пренебрегают целевым назначением участка, а строят жилые дома на землях, где разрешено строительство офисных помещений или на землях промышленности. В таких домах прописаться невозможно, а коммунальный тариф будет втрое выше обычного;
  • судебные тяжбы: застройщик может иметь уголовное дело или административный спор;
  • участники строительства: стоит проанализировать, кто строит, адрес их регистрации и т.д.
По материалам Finance.UA
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