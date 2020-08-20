Юрист назвал основные риски при покупке недвижимости на первичке

Подавляющее большинство рисковых объектов строится в двух крупных городах Украины – Одессе и Киеве.
Об этом рассказал юрист по вопросам недвижимости Владимир Копоть на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость.
Где в Украине строится больше всего рисковых объектов:
“Наилучшая ситуация пока в Днепре. Возможно, это из-за того, что там всего два застройщика, которые действительно строят. А другие застройщики поменьше, поэтому не имеют такого веса на рынке недвижимости”, – отметил эксперт.
Основной риск при покупке недвижимости на первичном рынке, по словам эксперта, это то, что потенциальное жилье инвестора застройщик может просто не достроить.
На что обратить внимание перед тем, как вкладывать средства в первичку:
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