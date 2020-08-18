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Китай за полтора года запустит еще четыре спутника для обсервации океанов

Китай за полтора года запустит еще четыре спутника для обсервации океанов

Власти Китая планируют в течение следующих 16 месяцев вывести на орбиту четыре спутника для мониторинга океанов на Земле.

Об этом сообщает Синьхуа.

Первый спутник будет запущен уже в сентябре, второй в ноябре, а остальные выведут на орбиту в следующем году.

Китай запустил свой первый спутник для мониторинга океана HY-1A в мае 2002 года, а последний HY-1D – в июне нынешнего.

В общем страна вывела на орбиту 7 таких спутников.

По материалам УКРИНФОРМ
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