Китай за полтора года запустит еще четыре спутника для обсервации океанов

Власти Китая планируют в течение следующих 16 месяцев вывести на орбиту четыре спутника для мониторинга океанов на Земле.
Об этом сообщает Синьхуа.
Первый спутник будет запущен уже в сентябре, второй в ноябре, а остальные выведут на орбиту в следующем году.
Китай запустил свой первый спутник для мониторинга океана HY-1A в мае 2002 года, а последний HY-1D – в июне нынешнего.
В общем страна вывела на орбиту 7 таких спутников.
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