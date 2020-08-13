Xiaomi начала тестировать функцию 5G-сообщений

Весной этого года операторы из Поднебесной анонсировали оригинальную альтернативу традиционным SMS под названием 5G Messages, использующую возможности сотовых сетей пятого поколения для передачи не только текстовых, но и мультимедийных сообщений. Согласно недавней утечке, новая функция уже доступна для использования на некоторых смартфонах Xiaomi.
По данным сетевых источников, возможность включения 5G-сообщений уже появилась в меню системных настроек некоторых гаджетов популярного китайского бренда. При этом для работы функции владелец устройства должен находиться в зоне покрытия 5G или LTE. При активации опции она информирует пользователя о том, что текстовые сообщения теперь будут передаваться через WLAN или мобильные сети по умолчанию. Источник не уточняет, какие именно модели Xiaomi уже поддерживают новую технологию.
Главным отличием 5G Messages от классического сервиса коротких сообщений стало отсутствие ограничения на длину передаваемого текста. Кроме того, появилась возможность передачи медиафайлов по аналогии с привычными мессенджерами вроде WhatsApp. Кроме того, пользователи смогут видеть информацию о состоянии отправленных сообщений и управлять историей переписки, а также взаимодействовать с поставщиками услуг посредством чат-бота прямо из приложения для отправки SMS.
Дата официального запуска нового сервиса и список устройств, поддерживающих технологию 5G Messages, не сообщаются.
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