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Увеличились штрафы за нарушение сроков хранения первичных документов

Увеличились штрафы за нарушение сроков хранения первичных документов

Законом № 466 внесены изменения в Налоговый кодекс Украины (далее – Кодекс), в частности касаемо применения штрафных санкций за несохранение первичных документов, бухгалтерской и статистической отчетности.

Об этом напоминает Офис крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.

С 23 мая 2020 года необеспечение налогоплательщиком хранения первичных документов, учетных и других регистров, бухгалтерской и статистической отчетности, других документов по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов в течение установленных Налоговым кодексом Украины (далее – Кодекс) сроков их хранения и/или непредоставление плательщиком налогов контролирующим органам оригиналов документов (кроме документов, полученных из Единого реестра налоговых накладных) или их копий при осуществелении налогового контроля в случаях, предусмотренных Кодексом, влечет за собой наложение штрафа в размере 1020 грн (ранее штраф составлял 510 грн).

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Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере 2040 грн (ранее – 1020 грн).

Налогоплательщики должны обеспечить хранение первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в течение определенных законодательством сроков, но не менее 1095 дней со дня представления налоговой отчетности, для составления которой используются указанные документы. Для документов и информации, необходимой для осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием – срок хранения составляет 2555 дней.

В случае непредставления налоговой отчетности срок хранения указанных документов – не менее 1095 дней со дня проведения соответствующей хозяйственной операции (для соответствующих разрешительных документов – не менее 1095 дней со дня окончания срока их действия).

В случае ликвидации налогоплательщика первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, за период деятельности налогоплательщика не менее 1095 дней (2555 дней – для документов и информации, необходимой для осуществления налогового контроля за трансфертным ценообразованием), предшествовавших дате ликвидации налогоплательщика, в установленном законодательством порядке передаются в архив.

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По материалам Finance.UA
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