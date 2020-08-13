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Инвестиции на пару миллиардов: к передаче в концессию готовят 1500 км дорог и три аэропорта

Инвестиции на пару миллиардов: к передаче в концессию готовят 1500 км дорог и три аэропорта

В сотрудничестве со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития подготовлены предварительные технико-экономические обоснования по передаче в концессию нескольких участков автомобильных дорог и трех украинских аэропортов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Благодаря Всемирному банку, уже подготовили пре-ТЭО по шести участкам дорог, общая протяженность которых достигает 1500 км. Размер – около 2 млрд грн инвестиций. Готовим по этим проектам государственно-частное партнерство”, – сообщил Криклий.

ЕБРР подготовил уже пре-ТЭО по трем аэропортам и готов рассматривать финансирование разработки ТЭО по этим проектам”, – добавил он.

О каких именно участках дорог и аэропортах идет речь, не сообщают.

По материалам Центр транспортных стратегий
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