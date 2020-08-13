Mastercard покупает датскую платежную систему за 3 млрд евро

Европейская комиссия одобрила приобретение компанией Mastercard ключевых бизнес-подразделений датской платежной системы Nets.
Покупка Nets позволит Mastercard расширить возможности в сфере платежей в режиме реального времени 24/7, сообщает Еврокомиссия.
Впервые о планах купить платежную систему Nets Mastercard заявила год назад. Представители Mastercard заявили, что данное соглашение поможет расширить их круг возможностей в сфере платежей в режиме реального времени.
Однако ЕС тогда выразил обеспокоенность по поводу покупки. Еврокомиссия решила, что это соглашение навредит конкуренции, что приведет к повышению цен и ограничению выбора на рынке предоставления услуг управления. Поэтому Mastercard предложили составить соглашение в форме концессии.
По данным PSM, сумма сделки составит 2,85 млрд евро. Согласно условиям, Mastercard будет использовать технологию Nets для переводов в режиме 24/7, включая распространение, развитие, модернизацию, модификацию, продажа и прочее.
Также Nets передаст весь необходимый персонал и услуги, такие как консультационные услуги и сопровождение (support).
В Nets отмечают, что слияние компаний будет способствовать разработке новых платежных решений в реальном времени, которые становятся все более популярными.
Nets является оператором крупнейшей в Скандинавии платежной системы, обслуживая более 400 тыс. торговых точек.
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