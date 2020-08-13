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Цирк du Soleil, находящийся в состоянии банкротства, перейдет под управление новых инвесторов

Цирк du Soleil, находящийся в состоянии банкротства, перейдет под управление новых инвесторов

Знаменитый канадский цирк оказался на грани краха на фоне пандемии COVID-19, из-за которой были отменены все шоу, и компания лишилась единственного источника заработка.

Теперь управлять Cirque du Soleil Entertainment Group (CdS) будет группа инвесторов во главе с Catalyst Capital Group из Торонто (Канада), сообщает Bloomberg.

Их предложение оказалось лучшим среди всех поданных заявок и было одобрено советом директоров CdS. Но переход цирка под управление инвесторов должен одобрить суд, под наблюдением которого проходит реструктуризация.

В конце июня компания объявила о банкротстве и реструктуризации бизнеса. Планировалось, что спасать ее будут нынешние акционеры: американская инвестгруппа TPG, китайская Fosun и канадские государственные инвестфонды CPDQ и Investissement Qubec. Они должны были вложить в компанию $300 млн.

Но в середине июля было сообщено о заключении соглашения с группой инвесторов, возглавляемой Catalyst Capital. Их предложение оказалось более выгодным, чем предложение акционеров. Новые инвесторы готовы взять на себя покрытие $760 млн долгов, вложить $375 млн в проведение новых шоу и учредить два фонда на общую сумму $20 млн, чтобы компания могла расплатиться с сотрудниками и подрядчиками. В обмен на это инвесторам достанутся все активы компании, включая ее акции.

По материалам The page
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