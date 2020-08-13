Криклий рассказал о ситуации с ремонтом дорог в Украине

До конца года в Украине запланировано сделать более шести тысяч километров дорог.
О ситуации с ремонтом дорог в Украине в эфире “Сніданку з 1+1” рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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“В этом году запланировано более четырех тысяч километров дорог государственного значения: международные, национальные. Также 2,5 тысячи дорог местного значения. Сейчас 1200 километров дорог уже принято в эксплуатацию. На других – работы ведутся”, – рассказал министр.
По его словам, до конца года достроят дороги Тернополь-Стрый и Николаев-Кропивницкий. Следует заметить, что последняя – это бетонная дорога.
“Ранее в Укравтодоре на дорогах строили ямы. Мы отошли от практики ямочного ремонта. Он остается лишь в пределах эксплуатации, но это очень незначительный процент. Дороги, если ремонтируются или на них проходит капитальный ремонт, то все это происходит участками”, – подчеркнул Владислав Криклий.
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