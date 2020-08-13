"Центрэнерго" перечислило госшахтам 216 миллионов долгов

“Центрэнерго” направило госшахтам 216 млн грн на погашение задолженностей за поставленное ими топливо.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“До конца месяца сумма расчетов с государственными угледобывающими предприятиями достигнет более 400 миллионов гривен, таким образом все расчеты ПАО “Центрэнерго” с шахтерами будут выполнены на 100%.

Надеемся, эти средства помогут шахтам увеличить добычу, и как следствие – уменьшить себестоимость продукции и сделать условия труда шахтеров безопаснее”, – говорится в сообщении.

“Получить ресурсы для расчетов за уголь украинской добычи государственной энергогенерирующей компании удалось благодаря продаже с аукциона электроэнергии на период до конца года”, – добавили в компании.

В “Центрэнерго” в комментарии “Интерфакс-Украна” уточнили, что деньги перечислены 19 августа из тех средств, которые удалось выручить от продажи на прошлой неделе около 4,6 млн МВт-ч электроэнергии до конца года.