"Центрэнерго" перечислило госшахтам 216 миллионов долгов

“Центрэнерго” направило госшахтам 216 млн грн на погашение задолженностей за поставленное ими топливо.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“До конца месяца сумма расчетов с государственными угледобывающими предприятиями достигнет более 400 миллионов гривен, таким образом все расчеты ПАО “Центрэнерго” с шахтерами будут выполнены на 100%.
Надеемся, эти средства помогут шахтам увеличить добычу, и как следствие – уменьшить себестоимость продукции и сделать условия труда шахтеров безопаснее”, – говорится в сообщении.
“Получить ресурсы для расчетов за уголь украинской добычи государственной энергогенерирующей компании удалось благодаря продаже с аукциона электроэнергии на период до конца года”, – добавили в компании.
В “Центрэнерго” в комментарии “Интерфакс-Украна” уточнили, что деньги перечислены 19 августа из тех средств, которые удалось выручить от продажи на прошлой неделе около 4,6 млн МВт-ч электроэнергии до конца года.
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