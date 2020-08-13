Фондовые торги в США завершились новыми рекордами S&P 500 и NASDAQ

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли исторических максимумов в среду на фоне лучших, чем ожидалось, квартальных показателей ритейлеров Target и Lowe’s.

Об этом сообщает Reuters.

Акции Target Corp подскочили на 9,5% после того, как американский ритейлер отчитался о рекордном в своей истории росте квартальных сопоставимых продаж.

Бумаги lowe’s Companies Inc подорожали на 1,4% после того, как компания отчиталась о лучших, чем прогнозировалось, сопоставимых продажах за второй квартал благодаря спросу на товары для дома во время пандемии коронавируса.

“Эти результаты отражают открытие экономики и стимулирующие выплаты”, – сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист в Spartan Capital Securities.

“Этот квартал может оказаться совершенно иным, если стимулирующие выплаты не будут получены в течение ближайших нескольких недель, но это не кажется возможным в данный момент”.

Поддержку американским акциям оказывают надежды на очередной раунд бюджетной помощи пострадавшей от коронавируса экономике, после того как в июле были прекращены повышенные выплаты безработным.

Однако демократы и республиканцы пока не могут договориться по поводу ключевых пунктов законопроекта о такой помощи.

К вечеру среды индекс Dow Jones вырос на 0,37% до 27.881,90 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,20% до 3.396,61 пункта, а Nasdaq – 0,18% до 11.231,10 пункта.

Индекс S&P 500 закрылся во вторник на рекордном максимуме, восстановившись после огромных потерь, вызванных пандемией коронавируса. Индекс Dow все еще отстает почти на 6% от февральского пика.