Почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам - Объяснение ПФ

Пенсионный фонд объяснил, кто и почему получил повышения пенсии с 1 июля. Об этом рассказала подробнее директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.
Об этом пишет Пенсионный курьер».
Представительница ПФУ объяснила, почему у отдельных пенсионеров не повысилась пенсия после изменения прожиточного минимума.
Так, по ее словам, работающим пенсионерам осуществлен перерасчет составляющих пенсионной выплаты, таких как повышение и надбавки, которые определяются исходя из прожиточного минимума, а изменение страхового стажа, доплата за сверхнормативный стаж работающим пенсионерам не производится.
«Это происходит потому, что норма закона предусматривает: перерасчет доплаты за сверхнормативный стаж осуществляется неработающим пенсионерам с нового прожиточного минимума. То есть когда работающий пенсионер увольняется, тогда ему осуществляется соответствующая доплата», – объяснила Охрименко.
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