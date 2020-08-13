Почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам - Объяснение ПФ

Пенсионный фонд объяснил, кто и почему получил повышения пенсии с 1 июля. Об этом рассказала подробнее директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

Об этом пишет Пенсионный курьер».

Представительница ПФУ объяснила, почему у отдельных пенсионеров не повысилась пенсия после изменения прожиточного минимума.

Так, по ее словам, работающим пенсионерам осуществлен перерасчет составляющих пенсионной выплаты, таких как повышение и надбавки, которые определяются исходя из прожиточного минимума, а изменение страхового стажа, доплата за сверхнормативный стаж работающим пенсионерам не производится.

«Это происходит потому, что норма закона предусматривает: перерасчет доплаты за сверхнормативный стаж осуществляется неработающим пенсионерам с нового прожиточного минимума. То есть когда работающий пенсионер увольняется, тогда ему осуществляется соответствующая доплата», – объяснила Охрименко.

Справка Finance.ua:

Средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3170,14 гривен.

14 августа 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. В частности, с начала месяца на пенсионные выплаты направлено 24,5 миллиарда гривен.

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