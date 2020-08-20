Когда возобновятся цены на нефть: прогноз от Bank of America

Bank of America ожидает, что цены на нефть марки Brent возобновятся до 60 долларов за баррель в первой половине следующего года благодаря уменьшению мировых запасов и цен, которые растут быстрее, чем ранее ожидалось.

Об этом сообщает Oilprice.com.

“Еще в июне мы увеличили прогнозы цен на нефть на 5 долларов за баррель. И утверждали, что Brent в среднем составит 43 доллара в 2020 и 50 долларов в 2021”, – отметили аналитики Bank of America.

Однако с тех пор фьючерсы на нефть растут быстрее, чем ожидалось, даже если спотовые цены оставались в пределах диапазона, отметили в Bank of America. Из-за этого и из-за того, что ожидают дефицита на нефтяном рынке в 4,9 миллиона баррелей за второе полугодие этого года и еще 1,7 миллиона баррелей в следующем году, BofA ожидает роста цен.

Аналитики банка отмечают уменьшение добычи сланца в США и в целом нефти странами ОПЕК+ как один из основных факторов, которые приведут к дефициту на рынке нефти и повышению цен.

Однако, низкий спрос до сих пор давит на цены. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что ожидает, что спрос на нефть в этом году снизится на 8,1 миллиона баррелей по сравнению с прошлым годом, тогда как ОПЕК оценила потерю спроса в 9,1 миллиона баррелей в этом году.

Согласно данным МЭА, поставки в прошлом месяце выросли на 2,5 миллиона баррелей, когда Саудовская Аравия отказалась от добровольных дополнительных сокращений на 1 миллион баррелей. Добыча в США также начала расти в июле.