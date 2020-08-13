Рекордный спрос: Германия разместила 30-летние облигации на 1,5 миллиарда евро под минус 0,05%

Аукцион по размещению Германией 30-летних облигаций, проведенный в среду, привлек рекордный спрос, при том что бумаги размещались под отрицательную доходность.
Об этом сообщает Financial Times.
Министерство финансов ФРГ предложило инвесторам бонды на 1,5 млрд евро, а объем поданных заявок составил 3,6 млрд евро. Бумаги были размещены под минус 0,05% годовых.
Для рынка Германии доходность гособлигаций ниже нуля в последние годы является нормой, однако в прошлом правительство страны не всегда могло легко привлечь инвесторов к участию в крупных аукционах по размещению облигаций.
Так, например, год назад аналогичный аукцион по размещению 30-летних бумаг – первый, где были предложены облигации без регулярных процентных выплат, смог привлечь заявки менее чем на 1 млрд евро при сумме предложения в 2 млрд евро.
Рынок гособлигаций растет, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе, которое было связано с избытком предложения новых бондов правительством США, а также с сигналами более быстрого, чем ожидалось, ускорения инфляции, пишет FT.
Доходность 30-летних гособлигаций ФРГ заходила на положительную территорию на прошлой неделе, однако затем вновь опустилась ниже нуля. Сейчас все облигации правительства ФРГ имеют отрицательную доходность.
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