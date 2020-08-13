В Инстаграме появилась новая функция - можно создавать QR-коды

Соцсеть Instagram представила новую опцию: отныне пользователи смогут генерировать QR-коды, которые можно отсканировать с любого смартфона, и находить необходимый профиль в один клик.

Об этом сообщает портал The Verge.

Главная идея этих QR-кодов заключается в том, что отныне компании смогут распечатать их и попросить клиентов отсканировать эти коды для того, чтобы можно было легко открыть аккаунт компании в соцсети. Там клиенты уже смогут, например, видеть часы работы фирмы, покупать товары или просто подписываться на последние новости компании.

Пользователи смогут создать свой собственный код через меню “Настройки”.

Отмечается, что сейчас во время пандемии коронавируса много кафе и ресторанов оставляют на столе клиентов именно QR-коды вместо классических непечатаемых меню. Таким образом клиенты смогут лишний раз не касаться предметов в публичном месте.

Впервые QR-коды были запущены соцсетью в Японии в прошлом году, однако с сегодняшнего дня опция стала доступна для пользователей со всего мира.