0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

В Инстаграме появилась новая функция - можно создавать QR-коды

В Инстаграме появилась новая функция - можно создавать QR-коды

Соцсеть Instagram представила новую опцию: отныне пользователи смогут генерировать QR-коды, которые можно отсканировать с любого смартфона, и находить необходимый профиль в один клик.

Об этом сообщает портал The Verge.

Главная идея этих QR-кодов заключается в том, что отныне компании смогут распечатать их и попросить клиентов отсканировать эти коды для того, чтобы можно было легко открыть аккаунт компании в соцсети. Там клиенты уже смогут, например, видеть часы работы фирмы, покупать товары или просто подписываться на последние новости компании.

Пользователи смогут создать свой собственный код через меню “Настройки”.

Отмечается, что сейчас во время пандемии коронавируса много кафе и ресторанов оставляют на столе клиентов именно QR-коды вместо классических непечатаемых меню. Таким образом клиенты смогут лишний раз не касаться предметов в публичном месте.

Впервые QR-коды были запущены соцсетью в Японии в прошлом году, однако с сегодняшнего дня опция стала доступна для пользователей со всего мира.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.