Спад в главной экспортной отрасли Украины немного замедлился

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 11,2%. После резкого спада наблюдается некоторое восстановление.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 15,3%, хозяйства населения – на 4,2%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 15,7%, в животноводстве – на 4,3%.



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