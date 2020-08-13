0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

Спад в главной экспортной отрасли Украины немного замедлился

Спад в главной экспортной отрасли Украины немного замедлился

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 11,2%. После резкого спада наблюдается некоторое восстановление.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 15,3%, хозяйства населения – на 4,2%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 15,7%, в животноводстве – на 4,3%.


График: Госстат

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.