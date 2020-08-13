В Минфине рассказали, сколько акцизного налога с топлива направят в местные бюджеты

Кабмин на заседании 19 августа принял постановление, согласно которому во втором полугодии 2020 года в местные бюджеты направят около 4 млрд грн акцизного налога с горючего.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Кабинет Министров принял постановление “О внесении изменений в порядок зачисления акцизного налога с произведенного в Украине и ввезенного на таможенную территорию Украины топлива в общий фонд бюджетов местного самоуправления в 2020 году”, которым нормировал зачисление части акцизного налога с топлива в бюджеты местного самоуправления во втором полугодии”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 19 августа на отдельном балансовом счете Казначейства накоплено 1,2 млрд грн акцизного налога с топлива, которые ожидают распределения между бюджетами органов местного самоуправления.
“Принятое решение позволит ежедневно в автоматическом режиме распределять часть – 13,44% акцизного налога с топлива между бюджетами органов местного самоуправления. Для местных бюджетов устанавливаются доли, по которым акцизный налог будет зачисляться в них во втором полугодии 2020 года”, – пояснили в Минфине.
Согласно Бюджетному кодексу, размер таких долей был определен по данным регистраторов расчетных операций, исходя из фактических объемов топлива, реализованного в первом полугодии 2020 года.
В целом, по сравнению с первым полугодием 2020 года, размер соответствующих долей увеличится для более чем 1000 местных бюджетов.
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