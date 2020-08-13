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Google выпустила крупное обновление для своего картографического сервиса

Google выпустила крупное обновление для своего картографического сервиса

Картографический сервис Google Карты (Google Maps) является одним из самых популярных инструментов навигации и удалённого исследования мира. Разработчики продолжают его совершенствовать и регулярно выпускают обновления, делающие сервис более красочным, полезным и удобным в использовании.

На этот раз был задействован специальный алгоритм, чтобы сформировать более детальные изображения лесов, пустынь, рек и гор. Кроме того, были добавлены новые элементы детализации местности, дорог и населённых пунктов. Например, теперь густые леса изображены на картах более тёмным зелёным цветом, а открытая местность — светлым. Согласно имеющимся данным, новое представление «естественных областей» запускается автоматически, когда пользователь уменьшает масштаб.

Что касается населённых пунктов, то теперь Google Карты более детально отображают улицы, позволяя пользователям видеть больше подробностей, например, о ширине тротуаров, пешеходных переходах и других особенностях, которые помогут людям безопасно перемещаться по оживлённым перекрёсткам. Подробная детализация в скором времени станет доступна для улиц Лондона, Нью-Йорка и Сан-Франциско, но в дальнейшем большее количество городов будет отображаться в сервисе значительно подробнее.

Стоит отметить, что не только Google активно развивает собственный картографический сервис. Apple также работает в этом направлении, добавляя функцию просмотра улиц с помощью своего картографического сервиса в некоторых городах за пределами США. Кроме того, в следующей версии iOS появится поддержка отображения велосипедных маршрутов, а также функция построения маршрутов при движении на электромобиле с учётом расположения станций подзарядки.

По материалам 3dnews.ru
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