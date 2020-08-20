Топ-5 ошибок при заполнении декларации по земельному налогу

Специалисты Офиса крупных налогоплательщиков ГНС проанализировали отчетность по плате за землю за 2020 год и выявили наиболее распространенные ошибки, которые приводят к применению штрафных санкций, а порой могут также служить поводом для проведения внеплановой проверки.

Некорректное указание или отсутствие кода категории земельных участков:

код категории земельных участков должен соответствовать классификатору;

в колонке 2, раздела I (арабскими цифрами в формате XX.XX), следует указывать код согласно Классификации видов целевого назначения земель и указанный в документах, удостоверяющих право собственности на земельные участки.

Отсутствие или неверное указание кадастрового номера:

кадастровый номер земельного участка следует указывать в формате 0000000000:00:00:0000.

Информация о площади земельного участка:

не допускается заполнение площади земли в колонке 8 и 9 по одному кадастровому номеру (в га и м. кв). Следует учитывать достоверность информации о площади земельного участка.

Путаница в разделах декларации:

распространенной ошибкой является заполнение неверного раздела декларации, например, когда при подаче налоговой отчетности по арендной плате плательщиком заполняется раздел I и наоборот;

такая путаница делает невозможным анализ и обобщение информации.

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Неверный код органа местного самоуправления по КОАТУУ:

в отдельных случаях, когда это отвечает сути налога или сбора и необходимо для его администрирования, форма налоговой декларации дополнительно может содержать следующие обязательные реквизиты, в частности, код органа местного самоуправления по КОАТУУ (пункт 48.4 статьи 48 Кодекса);

обязательные реквизиты – это информация, которую должна содержать форма налоговой декларации и при отсутствии которой документ теряет определенный этим Кодексом статус с наступлением предусмотренных законом юридических последствий;

так, в результате подачи декларации с неверно указанным кодом КОАТУУ по указанному коду возникает объект налогообложения по начисленным налоговым обязательствам, а по коду КОАТУУ , где фактически находится земельный участок, возникает факт непредставления или несвоевременной подачи декларации, что повлечет применение штрафных санкций.

Справка Finance.ua:

Плата за землю (земельный налог) – это налог, который взимается с юридических и физических лиц за использование земельных участков. Плата за землю входит в состав налога на имущество.

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