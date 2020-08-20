Топ-5 ошибок при заполнении декларации по земельному налогу

Специалисты Офиса крупных налогоплательщиков ГНС проанализировали отчетность по плате за землю за 2020 год и выявили наиболее распространенные ошибки, которые приводят к применению штрафных санкций, а порой могут также служить поводом для проведения внеплановой проверки.
Некорректное указание или отсутствие кода категории земельных участков:
Отсутствие или неверное указание кадастрового номера:
Информация о площади земельного участка:
Путаница в разделах декларации:
Неверный код органа местного самоуправления по КОАТУУ:
Плата за землю (земельный налог) – это налог, который взимается с юридических и физических лиц за использование земельных участков. Плата за землю входит в состав налога на имущество.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
testВчера, 13:41 - 852 16
В Раде придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналкуВчера, 20:03 - 4552 6
Новая индексация пенсий в Украине: как и кому повысят выплаты в 2021 году6 ч. назад - 2572 2
В РФ огласили цены на первый российский электрокар ZettaВчера, 22:55 - 2277 2
Топ-10 самых дорогих автомобильных брендов мира (инфографика)Вчера, 21:10 - 715 2
В Раде придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналкуВчера, 20:03 - 4552 6
Новая индексация пенсий в Украине: как и кому повысят выплаты в 2021 году6 ч. назад - 2572 2
В РФ огласили цены на первый российский электрокар ZettaВчера, 22:55 - 2277 2
Украинский бизнес готовится ко второй волне COVID-19 осенью - новых увольнений не избежать7 ч. назад - 2044 1
Рынок телевизоров ожидает подорожание не менее чем на 20% - прогноз14 ч. назад - 1887
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 1444 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 2711
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1694 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1548 4
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1591 6