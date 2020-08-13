В Украине появились интерактивные бюджеты школ для учеников и родителей

Накануне учебного года CASE Украина запустил онлайн-платформу интерактивных бюджетов школ, цель которой – повысить прозрачность и эффективность использования средств в образовании. Родители и ученики 25 ОТГ, где запущены первые интерактивные бюджеты, отныне могут открыть сайт и сравнить финансирование своей школы с другими, узнать, какой у их школы бюджет на закупку компьютеров или сколько денег выделено на ремонт помещений.

Согласно данным Министерство финансов Украины, в 2019 году общие расходы на дневные школы составили 94 млрд грн, или 23 108 грн в среднем на одного ученика.

Теперь жители 23-х общин могут узнать об объемах средств, которые выделяются на каждую школу, и получить визуализированную подробную информацию о направлениях расходов. Например, узнать сумму расходов на зарплату работникам школы, расходы на коммунальные услуги и энергоносители, продукты питания, закупку компьютерного оборудования и тому подобное.

CASE Украина, кроме отдельных бюджетов школ, запустил онлайн-платформу, благодаря которой родители могут сравнить показатели своей школы – количество учеников, количество учителей, общие расходы, расходы на одного ученика – с любыми другими заведениями ОТГ, региона и Украины в целом. Например, с помощью инструмента можно узнать, что в Коблевском учреждении общего среднего образования (Коблевская ОТГ, Николаевская обл.) 30 учителей обучают 334 детей, на что имеют финансирование в этом году в размере 11 млн грн или 31,5 тыс. грн на одного ученика. А в Капитоловском лицее Оскольской ОТГ (Харьковская область) всего 23 учителя обучают 145 учеников, на что тратится 10.6 млн грн налогоплательщиков, или 72,9 тыс. грн на одного ученика.

Также пользователи интерактивного бюджета школы могут прямо на сайте задавать вопросы, вести обсуждение и делать свои предложения по распределению средств на развитие школы.

Как сообщают разработчики, жители любой ОТГ могут на сайте онлайн-платформы подать заявку на бесплатное создание интерактивных бюджетов школ.

На первом этапе созданы интерактивные бюджеты для 141 школы из 25 ОТГ, которые вместе охватывают 14 областей Украины.

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