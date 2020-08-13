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Мининфраструктуры утвердило стратегический план развития АМПУ на 5 лет

Мининфраструктуры утвердило стратегический план развития АМПУ на 5 лет

Министерство инфраструктуры Украины утвердило Стратегический план развития ГП «Администрация морских портов Украины» на 2021-2025 годы.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что стратегический план был разработан совместно с внешним консультантом – международной консалтинговой компанией Roland Berger.

Реализация стратегического плана позволит осуществить модернизацию основных фондов и бизнес-процессов предприятия, а также повысить эффективность функционирования и уровень международной конкурентоспособности морских портов Украины.

Кроме этого, реализация плана будет способствовать поддержке паспортных характеристик гидротехнических сооружений (акваторий морских портов, причальных сооружений) и содержанию их в надлежащем техническом состоянии для повышения эффективности обслуживания грузопотоков в морских портах.

В АМПУ добавляют, что благодаря улучшению корпоративного управления и совершенствованию инфраструктуры морских портов к 2025 году ожидается достичь рентабельности EBITDA (прибыли до налогообложения, выплаты процентов и начисления амортизации) на уровне не ниже 15%, рентабельности активов на уровне примерно 8%, а также увеличения объема перевалки на метр причала для всех типов грузов.

По словам и. о. главы ГП «АМПУ» Александра Голодницкого, проект Стратегического плана широко и детально обсуждался с профсоюзами, а также с представителями власти, отраслевыми объединениями и бизнес-ассоциациями.

По материалам УКРИНФОРМ
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