Мининфраструктуры утвердило стратегический план развития АМПУ на 5 лет

Министерство инфраструктуры Украины утвердило Стратегический план развития ГП «Администрация морских портов Украины» на 2021-2025 годы.
Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.
Отмечается, что стратегический план был разработан совместно с внешним консультантом – международной консалтинговой компанией Roland Berger.
Реализация стратегического плана позволит осуществить модернизацию основных фондов и бизнес-процессов предприятия, а также повысить эффективность функционирования и уровень международной конкурентоспособности морских портов Украины.
Кроме этого, реализация плана будет способствовать поддержке паспортных характеристик гидротехнических сооружений (акваторий морских портов, причальных сооружений) и содержанию их в надлежащем техническом состоянии для повышения эффективности обслуживания грузопотоков в морских портах.
В АМПУ добавляют, что благодаря улучшению корпоративного управления и совершенствованию инфраструктуры морских портов к 2025 году ожидается достичь рентабельности EBITDA (прибыли до налогообложения, выплаты процентов и начисления амортизации) на уровне не ниже 15%, рентабельности активов на уровне примерно 8%, а также увеличения объема перевалки на метр причала для всех типов грузов.
По словам и. о. главы ГП «АМПУ» Александра Голодницкого, проект Стратегического плана широко и детально обсуждался с профсоюзами, а также с представителями власти, отраслевыми объединениями и бизнес-ассоциациями.
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