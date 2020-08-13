Правительство выделит еще 117 миллионов на реконструкцию аэропорта "Одесса"

Кабинет Министров планирует дополнительно выделить 117 миллионов гривен для ускорения реконструкции взлетной полосы одесского аэропорта.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
“Правительство наработало решение, которое позволит ускорить завершение реконструкции взлетной полосы аэропорта Одесса, которая уже прибывает на завершающей стадии. Будет дополнительно выделено 117 миллионов на проектно-сметную документацию”, – сообщил премьер.
Отдельно Шмыгаль отметил, что предложит включить в Государственную целевую программу развития аэропортов возможность по проектированию строительства аэропорта Мукачево.
Напомним, в декабре Генеральная прокуратура и сотрудники экономической безопасности СБУ провели обыски на территории международного аэропорта Одесса и в офисных помещениях предпринимателей-подрядчиков, которые выполняли ремонт аэропорта.
Правоохранители искали доказательства завышения объемов и стоимости ремонтных работ на территории аэропорта, которое могло привести к незаконной прибыли на сумму более 11 млн грн.
В 2018-м году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что реконструкцию международного аэропорта “Одесса” планируют полностью завершить до 2019 года.
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