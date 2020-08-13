Растаможка авто: сколько можно сэкономить в случае отмены акциза

В Верховной Раде находятся на рассмотрении три законопроекта относительно доступной растаможки автомобилей.
Они предусматривают упорядочение структуры акцизного налога и внесение соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Согласно им, предлагается освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.
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Также предлагается освободить от уплаты акциза уже в 2020 году участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования.
Сколько именно удастся сэкономить в случае отмены акциза, пишет Апостроф.
В качестве примера был взят автомобиль 2005 года выпуска с объемом двигателя 2000 кубических сантиметров (2 литра). Предположим, что цена, по которой был приобретен этот автомобиль, составляет 3000 евро. Возраст такого авто – 14 лет (берутся в учет только полные годы), поэтому возрастной коэффициент – 14, коэффициент объема двигателя – 2, базовая ставка – 50 евро. Умножаем – получаем 1,4 тысячи евро.
Если к этому добавить пошлину – 300 евро и НДС – 600 евро, получим 2300 евро. То есть, в нашем случае размер акциза оказался даже больше, чем половина всех расходов на таможенное оформление, а растаможка в целом – немногим меньше первоначальной стоимости авто.
Таким образом, можно констатировать, что отмена даже одного платежа, в данном случае речь идет об акцизе, существенно удешевит таможенное оформление автомобиля и, как следствие, уменьшит его конечную стоимость. При этом нужно понимать, что чем дешевле и старше автомобиль, тем большую долю в его конечной стоимости будет занимать акциз.
Отметим, что в Верховной Раде еще осенью 2019 года зарегистрировали два законопроекта о доступной растаможке авто на еврономерах. Однако их до сих пор не рассмотрели.
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