SpaceX Илона Маска привлекла инвестиций на рекордные $1,9 миллиарда

Космическая компания Илона Маска SpaceX привлекла рекордные $1,9 млрд инвестиций в рамках нового раунда финансирования.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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По данным PitchBook, этот раунд стал крупнейшим для SpaceX сегодня. В то же время, инвесторы раунда не раскрываются.

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что компания Илона Маска близка к завершению раунда на $2 млрд при оценке $46 млрд. Якобы, поначалу речь шла о привлечении $1 млрд в июле при оценке $44 млрд, однако из-за высокого спроса инвесторов компания увеличила размер раунда.

Со ссылкой на источники Bloomberg также пишет, что нынешний инвестор компании Fidelity Investments был одним из крупнейших участников раунда.