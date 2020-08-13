До конца года построят около 500 километров дорог - Зеленский

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область Президент проинспектировал трассу М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта. По его словам, до конца года в Украине будет построено около 500 км дорог.
Об этом в ходе рабочей поездки в Запорожскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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“Самое главное, что люди едут по нормальной дороге. Всего за период с конца 2019 до конца 2020 года будет построено около 500 км дорог государственного значения. Запорожье показывает одни из лучших в Украине результаты”, – сказал Зеленский.
Первым объектом, который проинспектировал Президент, стала трасса М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, которая является международной автодорогой государственного значения. Именно эта дорога имеет большое влияние на развитие производства и сельского хозяйства Запорожской области, обеспечивает транзитное движение грузовых и легковых автомобилей из близлежащих областей и проходит через населенные пункты г. Запорожье, г. Васильевка., г. Мелитополь, которые не имеют объездных дорог.
В этом году в рамках Программы «Большая стройка» на автодороге М-18 выполняются работы по капитальному и текущему среднему ремонтам, в общем ремонтируется 122,9 км.
По словам председателя Укравтодора Александра Кубракова, на сегодняшний день дорожники отремонтировали дороги “Запорожье – Мариуполь”, “Васильевка – Бердянск” и дальше идет “Запорожье – Мелитополь”.
“Сейчас работы выполняются на участке от г. Запорожье до Мелитополя – 105 км. Работают три подрядные организации Автомагистраль-Юг”, “Онур” и “Азалтин”. Около 41 км уже с верхним слоем. Некоторые участки были переделаны за счет подрядной организации. Контроль качества выявил недостатки и подрядчик переделал. Относительно гарантии, то подрядчик дает 8 лет на основу дорожной одежды и 3 года на верхний слой покрытия”, – сказал начальник отдела эксплуатации Службы автомобильных дорог в Запорожской области Олег Галич.
Все работы финансируются из государственного бюджета. Общая стоимость работ – более 3,3 млрд гривен. Сейчас профинансировано около 960 тысяч гривен.
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