Как не запутаться, где ваши собственные средства, а где кредитный лимит - объяснение НБУ

Некоторые финансовые учреждения присылают клиентам обманчивые сообщения о состоянии счета.
Об этом говорится в сообщении НБУ
НБУ приводит пример. В день зачисления зарплаты вам приходит смс, что на счету 20 тыс. грн. Вы ожидали меньшую сумму – около 15 тыс. грн – именно такой является ваша зарплата. Но большей вы, конечно, рады. Думаете, что добавился какой-то бонус или повышение. И решаете купить, например, новый смартфон, пользуетесь всей доступной суммой.
Но потом получаете новое “сообщение счастья” от банка – теперь узнаете о минусовом балансе счета.
«Фишка» в том, что сумма в первом смс от банка – это ваши собственные средства «плюс» кредитный лимит. То есть вы купили телефон не только за свои средства, а еще и воспользовались кредитными. Поэтому должны вернуть банку использованную сумму кредитного лимита, а также комиссию и проценты за пользование.
Банки в таком случае действуют нечестно. Злоупотребляют правами клиентов.
Как должны действовать банки. Они должны правильно показывать средства на счете – указывать отдельно ваши деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Чтобы не было путаницы и бессознательного пользования кредитом.
Также банки должны заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшении или увеличении кредитного лимита. В смс мессенджере или другим удобным способом.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минцифры хочет превратить ЦПАУ в центры «Дії»Вчера, 13:37 - 691 7
Шмыгаль: каждый регион должен иметь собственный авиационный транспортный узелВчера, 14:47 - 420 4
Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца годаВчера, 10:00 - 4541 4
Снижение учетной ставки ОВГЗ на привлекательность для инвесторов не повлияло, - ШмыгальВчера, 16:47 - 339 3
Антимонопольный комитет открыл дело против RoshenВчера, 14:15 - 632 3
Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца годаВчера, 10:00 - 4541 4
Стало известно, что Украина обещала Евросоюзу в обмен на кредит в размере 1,2 млрд евроВчера, 10:46 - 4051
В Украине с сентября повысят часть пенсий: в Минсоце рассказали, кому и какВчера, 12:00 - 2040 1
Украинская компания «Электропрайд» представила электромобиль ELMIZ mini стоимостью $5000 (фото)Вчера, 22:05 - 2020 1
Американский хедж-фонд ожидает роста золота и "масштабного" обесценивания валютВчера, 12:36 - 1145
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)Позавчера, 15:10 - 1280 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 2581
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1619 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1481 4
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1537 6