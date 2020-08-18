Как не запутаться, где ваши собственные средства, а где кредитный лимит - объяснение НБУ

Некоторые финансовые учреждения присылают клиентам обманчивые сообщения о состоянии счета.

Об этом говорится в сообщении НБУ

НБУ приводит пример. В день зачисления зарплаты вам приходит смс, что на счету 20 тыс. грн. Вы ожидали меньшую сумму – около 15 тыс. грн – именно такой является ваша зарплата. Но большей вы, конечно, рады. Думаете, что добавился какой-то бонус или повышение. И решаете купить, например, новый смартфон, пользуетесь всей доступной суммой.

Но потом получаете новое “сообщение счастья” от банка – теперь узнаете о минусовом балансе счета.

«Фишка» в том, что сумма в первом смс от банка – это ваши собственные средства «плюс» кредитный лимит. То есть вы купили телефон не только за свои средства, а еще и воспользовались кредитными. Поэтому должны вернуть банку использованную сумму кредитного лимита, а также комиссию и проценты за пользование.

Банки в таком случае действуют нечестно. Злоупотребляют правами клиентов.

Как должны действовать банки. Они должны правильно показывать средства на счете – указывать отдельно ваши деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Чтобы не было путаницы и бессознательного пользования кредитом.

Также банки должны заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшении или увеличении кредитного лимита. В смс мессенджере или другим удобным способом.

Справка Finance.ua:

Национальный банк уже установил такие требования для банков. Они заработают с 1 сентября 2020 года. Банки должны будут правильно и заранее информировать клиентов о кредитном лимите или его изменении.

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