У продавцов мировых брендов провели обыски: изъяли одежды и аксессуаров на 17,8 млн грн

Столичная налоговая милиция разоблачила продавцов известных мировых брендов, которые не платили налоги. Ориентировочная стоимость изъятого товара составила 17,8 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Киеве.
“В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины было установлено, что группа лиц реализовывала через сеть магазинов одежды и аксессуаров известных брендов, но в бухгалтерском и налоговом учете эти операции не отображались. Для торговли дельцы использовали реквизиты подконтрольных предпринимателей – физических лиц”, – говорится в сообщении.
Также в ходе санкционированных обысков в офисных, торговых и складских помещениях, которые использовались фигурантами, изъяты 44 банковские карты подконтрольных предпринимателей – физических лиц. А также неучтенная одежда, обувь, аксессуары известных мировых торговых брендов.
“Общее количество изъятого товара составило 9,2 тысячи единиц ориентировочной стоимостью 17,8 млн гривен”, – отмечается в сообщении.
Сообщается, что расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица для привлечения к уголовной ответственности и возмещения причиненного государству ущерба.
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