На выходные дадут дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов

Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости Украины в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в праздничные дни.
Об этом сообщает сайт УЗ.
22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит рейсы поезд №224/223 Одесса – Киев. Отправка из Киева в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.
Поезд №168/167 Львов – Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.
Билеты скоро поступят в продажу на сайте УЗ и в железнодорожных кассах.
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