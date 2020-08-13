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На выходные дадут дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов

На выходные дадут дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов

Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости Украины в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в праздничные дни.

Об этом сообщает сайт УЗ.

22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит рейсы поезд №224/223 Одесса – Киев. Отправка из Киева в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд №168/167 Львов – Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

Билеты скоро поступят в продажу на сайте УЗ и в железнодорожных кассах.

По материалам Finance.UA
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