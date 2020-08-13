Зеленский обсудил с главой ЕБРР антикоррупционную программу в "Укравтодоре"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. президента Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Стороны обсудили текущие и грядущие инфраструктурные проекты в Украине, которые реализуются, в том числе за счет банка.
В разговоре Зеленский подчеркнул приоритетность проекта “Развитие трансъевропейской транспортной сети” на сумму 900 млн евро (450 млн евро – привлечение средств Европейского инвестиционного банка, 450 млн евро – привлечение средств ЕБРР).
“Сейчас подготовка к реализации этого проекта находится на финальной стадии. Консультанты Европейского банка реконструкции и развития проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов реализации проекта”, – говорится в сообщении.
В рамках этого проекта запланирован капитальный ремонт дороги М-05 Киев – Одесса общей протяженностью 300 км и строительство Северного обхода во Львове. Кредитное соглашение с ЕБРР планируют подписать в конце 2020 – начале 2021 года.
В ходе телефонного разговора стороны также договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по введению ряда антикоррупционных мер в госкомпаниях, реализующих совместные с банком проекты.
В частности, Государственное агентство автомобильных дорог станет первым ведомством, в котором будет разработана и реализована комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами.
Переговоры о старте этого пилотного проекта продолжались с апреля 2020 года, сообщили в ОП.
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