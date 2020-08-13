Для перегруженных фур хотят значительно повысить штрафы (видео)

Правительство планирует повысить штрафы автоперевозчикам за перегруженные фуры.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации итогов пилотного проекта системы взвешивания в движении WiM.
Сумма штрафа сегодня – от 8500 (при перегрузе 5%) до 34 тысяч грн (более 20%).
Планируют увеличить штраф до 100 тысяч грн.
При этом штраф сделают единым, без дополнительной платы за проезд, как оплачивают сейчас.
Как планируют начислять штрафы. Вес и номерной знак транспортного средства будут зафиксированы, штраф оформлен и выставлен в электронной форме.
При этом органам местного самоуправления хотят дать возможность устанавливать системы WiM на местных дорогах.
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