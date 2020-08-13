Для перегруженных фур хотят значительно повысить штрафы (видео)

Правительство планирует повысить штрафы автоперевозчикам за перегруженные фуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации итогов пилотного проекта системы взвешивания в движении WiM.

Сумма штрафа сегодня – от 8500 (при перегрузе 5%) до 34 тысяч грн (более 20%).

Планируют увеличить штраф до 100 тысяч грн.

При этом штраф сделают единым, без дополнительной платы за проезд, как оплачивают сейчас.

Как планируют начислять штрафы. Вес и номерной знак транспортного средства будут зафиксированы, штраф оформлен и выставлен в электронной форме.

При этом органам местного самоуправления хотят дать возможность устанавливать системы WiM на местных дорогах.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, что к контролю за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране привлечены Нацполиция и Служба безопасности, и «все будут взвешены, но не все счастливы».