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Для перегруженных фур хотят значительно повысить штрафы (видео)

Для перегруженных фур хотят значительно повысить штрафы (видео)

Правительство планирует повысить штрафы автоперевозчикам за перегруженные фуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации итогов пилотного проекта системы взвешивания в движении WiM.

Сумма штрафа сегодня – от 8500 (при перегрузе 5%) до 34 тысяч грн (более 20%).

Планируют увеличить штраф до 100 тысяч грн.

При этом штраф сделают единым, без дополнительной платы за проезд, как оплачивают сейчас.

Как планируют начислять штрафы. Вес и номерной знак транспортного средства будут зафиксированы, штраф оформлен и выставлен в электронной форме.

При этом органам местного самоуправления хотят дать возможность устанавливать системы WiM на местных дорогах.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, что к контролю за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране привлечены Нацполиция и Служба безопасности, и «все будут взвешены, но не все счастливы».
  • На въезде в Киев в среднем за сутки взвешивают 270 габаритных транспортных средств – такую ​​статистику обнародовали в Департаменте транспортной структуры КГГА.
По материалам Finance.UA
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