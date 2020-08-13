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Межбанк: поведение на рынке определят 2 фактора

Межбанк: поведение на рынке определят 2 фактора

Вторник прошел на валютном межбанке достаточно интересно, но с подорожанием курса доллара до 27,275/27,295 гривен и евро до 32,61/32,64 гривен. Основной причиной роста котировок при том, что предложение активно превышало спрос – является интервенция НБУ по выкупу доллара по 27,22 гривен практически всю активную фазу торгов. Выкупив практически почти все предложение валюты, Нацбанк позволил спекулянтам воспользоваться ситуацией и подтянуть котировки доллара вверх к концу сессии. Рост котировок евро прошел в основном за счет подорожания евро относительно доллара на мировых рынках и пересчета кросс-курса евро/доллар и доллар/гривна на украинском межбанке.

Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ прошел достаточно вяло. Было продано всего облигаций на сумму 2,5 млрд гривен, что не окажет существенного влияния на поведение ресурсного и валютного рынков сегодня в день расчетов клиентов за проданные бумаги.

Ключевым мотиватором поведения всех участников торгов в среду будет всего два фактора:

  • Пик бюджетных платежей у бизнеса. Компаниям надо рассчитаться с государством по налогам и повышенный спрос на гривну приведет к увеличению предложения валюты на межбанке. Если, как и вчера НБУ будет массированно выкупать доллар на торгах – то проседания котировок не произойдет, но если регулятор не переусердствует – то рост предложения на фоне сдержанного спроса сработает на укрепление нацвалюты.
  • Приближение трехдневных выходных по случаю Дня Независимости Украины. Компаниям надо спешить закрыть свои хозяйственные операции до наступления длинных выходных, что заставит их более активно выходить на межбанковский рынок с продажей/покупкой валюты для выполнения своих текущих операций. В сочетании с пиком периода бюджетных платежей – это увеличит статистику торгов.

Поэтому на среду Finance.ua прогнозирует продолжение активной деятельности всех клиентов на валютном рынке и объем операций в пределах до $210-230 млн при совершении до 520-570 сделок.

Как и вчера, при избытке предложения валюты на торгах мы будем снова наблюдать выходы Нацбанка с интервенциями по покупке доллара и его ценники будут главным ориентиром для клиентов и банков.

Межбанк 19 августа будет чрезвычайно зависим от поведения и курсовых задач крупных игроков, а также от выходов на торги Нацбанка с интервенциями по покупке доллара.

Учитывая общую ситуацию с валютой, на наличном рынке финансисты продолжат ориентироваться на котировки межбанка и на объемы реального спроса и предложения со стороны населения в своем регионе. Обменники продолжат работать в формате “с оборота” с уровнем спреда по доллару – в пределах 15-20 копеек и в пределах 20-30 копеек по евро.

Валютные ралли по паре евро/доллар на международных рынках продолжаются, что позволит спекулянтам активно зарабатывать на евровалюте как на внешних, так и на украинском межбанке. При значительных скачках котировок евровалюты, владельцы обменников будут часто менять свои ценники по евро в течение дня. На момент написания статьи котировки пары евро/доллар на международном рынке находились в пределах 1,1930 доллара за евро.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua на среду 19 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,20 – 27,40 гривен, евро – коридор 32,31 – 32,75 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,20 – 27,55 гривен, евро – коридор 32,05 – 32,85 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,27 / 27,29
евро – 32,61 / 32,63
российский рубль – 0,3731 / 0,3736

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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