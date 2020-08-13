Межбанк: поведение на рынке определят 2 фактора

Вторник прошел на валютном межбанке достаточно интересно, но с подорожанием курса доллара до 27,275/27,295 гривен и евро до 32,61/32,64 гривен. Основной причиной роста котировок при том, что предложение активно превышало спрос – является интервенция НБУ по выкупу доллара по 27,22 гривен практически всю активную фазу торгов. Выкупив практически почти все предложение валюты, Нацбанк позволил спекулянтам воспользоваться ситуацией и подтянуть котировки доллара вверх к концу сессии. Рост котировок евро прошел в основном за счет подорожания евро относительно доллара на мировых рынках и пересчета кросс-курса евро/доллар и доллар/гривна на украинском межбанке.
Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ прошел достаточно вяло. Было продано всего облигаций на сумму 2,5 млрд гривен, что не окажет существенного влияния на поведение ресурсного и валютного рынков сегодня в день расчетов клиентов за проданные бумаги.
Ключевым мотиватором поведения всех участников торгов в среду будет всего два фактора:
Поэтому на среду Finance.ua прогнозирует продолжение активной деятельности всех клиентов на валютном рынке и объем операций в пределах до $210-230 млн при совершении до 520-570 сделок.
Как и вчера, при избытке предложения валюты на торгах мы будем снова наблюдать выходы Нацбанка с интервенциями по покупке доллара и его ценники будут главным ориентиром для клиентов и банков.
Межбанк 19 августа будет чрезвычайно зависим от поведения и курсовых задач крупных игроков, а также от выходов на торги Нацбанка с интервенциями по покупке доллара.
Учитывая общую ситуацию с валютой, на наличном рынке финансисты продолжат ориентироваться на котировки межбанка и на объемы реального спроса и предложения со стороны населения в своем регионе. Обменники продолжат работать в формате “с оборота” с уровнем спреда по доллару – в пределах 15-20 копеек и в пределах 20-30 копеек по евро.
Валютные ралли по паре евро/доллар на международных рынках продолжаются, что позволит спекулянтам активно зарабатывать на евровалюте как на внешних, так и на украинском межбанке. При значительных скачках котировок евровалюты, владельцы обменников будут часто менять свои ценники по евро в течение дня. На момент написания статьи котировки пары евро/доллар на международном рынке находились в пределах 1,1930 доллара за евро.
Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua на среду 19 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,20 – 27,40 гривен, евро – коридор 32,31 – 32,75 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,20 – 27,55 гривен, евро – коридор 32,05 – 32,85 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,27 / 27,29
евро – 32,61 / 32,63
российский рубль – 0,3731 / 0,3736
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