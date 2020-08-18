Покупательские настроения украинцев изменились – деньги "улетают" через интернет

Утверждение о том, что “жизнь после карантина уже не будет прежней”, – стало фактически девизом для многих жителей не только Украины, но и других стран, в которых были введены жесткие противопандемические меры. Карантин в Украине и многомесячный локдаун внес слишком много изменений в привычный устой жизни людей. Поменялись и привычки украинских покупателей, которые теперь вместо путевок и билетов покупают велосипеды, а доставка любой продукции стала едва ли не топ-запросом в обществе.

Мы расспросили представителей самых крупных ретейлов в Украине о том, какие товары и услуги были популярны прошлым летом, а какие – сейчас. Оказалось, что гораздо чаще стали покупать товары для отдыха на природе (складные стулья, палатки, рыболовные снасти, садовые столы, гамаки), а вот реже стали заказывать портативные колонки, наушники, дорожные сумки и рюкзаки.

По данным маркетплейса Prom.ua этим летом почти в 4 раза вырос спрос на такие товары, как складные стулья и столы, а также скейтборды и роллерсерфы.

“В стране набирает популярности внутренний туризм. Также многие переехали на дачу. В итоге онлайн покупают все для дачи, сада, рыбалки и походов или выездов на природу. Больше всего заказывают тенты и палатки. На них тратят около 1,3 тыс. грн. Затем выбирают садовые или складные столы, стулья (760-880 грн), гамаки (400 грн) и поливочные шланги (410 грн). На удочки, спиннинги тратят около 590 грн, на рыболовные снасти — 450 грн, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, летом 2020-го украинцы тратят на 12-17% меньше на товары для дачи и отдыха”, – говорит Лилия Овчинникова, руководитель пресс-службы Prom.ua.

Для детей заказывают батуты, скейтборды и роллерсерфы. В среднем на батуты тратят 5 тыс. грн, а на скейтборды и роллерсерфы – 520 грн.

Технику покупают чуть меньше, но некоторые товары уверенно держатся в топе. В основном заказывают смарт-часы и фитнес-браслеты, а вот портативные колонки и наушники этим летом стали покупать реже. Так, если летом 2019 года на портале было 29 тыс. заказов наушников и гарнитур, то этим летом их всего 19,9 тыс., а число заказов портативных колонок сократилось с 11,3 тыс. до 8 тыс. грн.

Летом люди начали отмечать праздники. Из-за карантина свадебный сезон стартовал позже. Поэтому в интернете заказывали воздушные шары и композиции из них, а также свадебные аксессуары. Средний чек – 250 грн. Интересно, что количество заказов воздушных шаров за год выросло с 3,5 тыс. заказов до 5,8 тыс., а вот свадебные аксессуары покупали реже – 4,1 тыс. заказов в 2019 году и 3,1 тыс. заказов летом 2020 года.

Игорь Сыроватко, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии, говорит, что, как и год назад, в июне-июле 2020 года наибольший интерес на платформе OLX у пользователей вызывают автозапчасти и мобильные телефоны. При этом спрос на эти товары за год увеличился на 49% и 22% соответственно.

“Вместе со спросом выросло и предложение. Объявлений с запчастями для транспорта стало больше почти на 43%. Телефонов же от продавцов в этом году +14%, или почти 36 тыс. объявлений. В рейтинг самых интересных товаров летом 2020 ворвались и велотовары. Предложение выросло на 47%, а спрос — на 69%. Среди объявлений, на которые спрос, наоборот, значительно снизился, ожидаемо оказались билеты, на которые откликнулись на 81% меньше, чем прошлым летом. Интерес пользователей некритично уменьшился к некоторым маркам автомобиля”, — поясняет Сыроватко.

Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что в целом спрос на изделия украинских мастеров вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Топ популярных изделий возглавляют аксессуары: браслеты и кулоны, кожаные кошельки и пояса, тканевые маски для лица. Украшения чаще всего заказывают в бохо-стиле, с вставками из натуральных камней и вулканической лавой.